Comisión de asuntos constitucionales: UxP denunció que "le robaron" dos representaciones

Siley apuntó contra Lospennato y marcó que no hubo un consenso para conformar las comisiones. "Nunca pasó, diputada Lospennato, que se ofendan por el uso de la palabra. Estamos acá para discutir y debatir. Este debate no hubiera transcurrido si a diferencia de todas las veces anteriores hubiéramos constituido de común acuerdo las comisiones. En caso de no haber común acuerdo, que haya debate".

Congreso pensador.jpg

En tal sentido, aseveró: "Nadie se puede ofender por eso ni cronometrar el funcionamiento de una reunión. Todos los que integramos acá algo sabemos, que la Constitución bien dice que las formas hacen al fondo cuando se trata de las instituciones democráticas y las formas que están teniendo acá hacen al fondo porque pretenden...". En ese momento le cortaron el micrófono, por lo que no se logró escuchar lo que expresaba.

Ante esta situación, se dirigió al secretario de la comisión. "No me corte la palabra. Me está cortando la palabra sistemáticamente. Esto no puede ser así y usted lo sabe muy bien", enfatizó.

"Cuando se trata de la constitución de los miembros de una comisión, se trata de la representación del pueblo. En las elecciones de octubre Unión por la Patria salió primera. No es una discusión de cargos, sino de soberanía y de representación. Estamos en una comisión violando la elección popular de octubre. A consecuencia de eso, lo que va a traer es la aprobación de una legislación que daña la voluntad popular de octubre", recordó sobre los resultados de los comicios de octubre de 2023.

Por su parte, Agustina Propato, también de Unión por la Patria, se sumó a los reclamos por una irregularidad sobre la designación de autoridades: "Entristece muchísimo esta situación. Lo que estamos votando y convalidando es que lamentablemente nos robaron dos representaciones en esta comisión".