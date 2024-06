Fuertes cruces en la sesión especial de Diputados en la que se esperaba a Sandra Pettovello

"¿Quién sos vos, maleducado?", lo interpeló Cecilia Moreau, y le dijo: "Denuncialo en la Justicia", y lo calificó de "Chanta". A lo que Almiron señaló: "¿Vos tenés a tu marido, a tu papá y a tu hermano, a todos acá en la Legislatura, y tengo que aguantar improperios?". A lo que la Diputada de Unión por la Patria le respondió con agravios: "Gil", "Payaso", "Caradura".

Tras el incidente, la diputada Natalia Zaracho tomó la palabra y expresó: "Me da mucha vergüenza ajena, la verdad. Se desvía la situación de por qué estamos acá y eso realmente me preocupa. Hay que hacer que esto no avance, y no que sea un canal de televisión".

cruce diputados

Diputados: Volvieron a citar a Sandra Pettovello

Tras el faltazo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a Diputados, que acusó un problema familiar y de esta forma evitó dar explicaciones acerca de las irregularidades en la entrega de alimentos y los contratos truchos, los legisladores opositores insistieron con la invitación.

"Durante todo el mes de junio, en el horario y día que ella pueda. Es una situación de urgencia, así que nos gustaría que sea cuanto antes", señaló el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin.

pettovello ausente