El Gobierno envió el mega DNU al Congreso: ingresó por el Senado

Esa comisión está integrada por 16 legisladores (ocho miembros de Diputados y ocho, del Senado) que deberán firmar dictamen. Si la Bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatirlo.

Por su parte el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, consideró este viernes que el oficialismo "tendrá mayoría" para aprobar el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (la "Ley Ómnibus") pero aseguró que la iniciativa puede tener "correcciones" si es necesario.

"Queremos ponernos a trabajar y trabajar la ley, tenerla preparada a mitad de mes, si se puede. Consideramos que vamos a tener mayoría, la vamos a aprobar en Diputados y la vamos a girar al Senado. Vamos a escuchar a todo el mundo. Si debemos corregir puntos del paquete de leyes lo vamos a hacer", declaró Zago a Radio Splendid AM990.

Además, el líder de la bancada oficialista en Diputados señaló que consiguieron conformar ayer las cuatro comisiones para tratar la ley, si bien reconoció que se llevó adelante "con un poco de ruido de algunos bloques que tenían derecho a la discusión".

El jueves de esta semana el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con el gobernador de Chubut Ignacio Torres y trataron la modificación de la ley de pesca propuesta en la ley Ómnibus.

"El gobernador de Chubut por el tema de pesca está siendo escuchado y seguramente va a exponer en la comisión, si hay algo que corregir lo vamos a hacer", sostuvo Zago.

Además, el diputado también se refirió al nuevo protocolo de seguridad que prohíbe la reunión de más de tres personas en la vía pública.

"Fuera de contexto, creo que sí (se modificará). Tengo dos hijas y mi señora, ya cuatro no vamos a poder caminar por la vereda. Seguramente se modificará si lo tenemos que hacer", reconoció.

En cuanto a la modificación de las modalidades del derecho a huelga, Zago expresó que no sabía "si se iba a modificar". "Vamos a hacer pasar a todos los ministros que tocan las cuatro comisiones, si tenemos que corregir algo lo vamos a hacer", repitió.

Finalmente, el presidente del bloque aseguró que la Cámara de Trabajo está "en todo su derecho" de rechazar las modificaciones laborales del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Ejecutivo y advirtió que el Gobierno "apelará a la Corte".

"El Gobierno apelará a la Corte, dónde será tratado el próximo amparo que haga la CGT y la CTA", concluyó.

Hace una semana Zago afirmó que los legisladores de La Libertad Avanza habían quedado sorprendidos por "los alcances del paquete enviado al Congreso" a fines de 2023.

"No teníamos conocimiento del contenido del proyecto, así que en eso estamos en igualdad de condiciones con los legisladores de la oposición. No creo que se busque darle la suma del poder público al Presidente. Eso no es tan así", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El DNU 70/2023 implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.