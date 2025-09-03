Donación de Karina Milei vincula a la escuela política de Sebastián Pareja con la "Mafia de la Aduana"

El dato central es que el presidente de la fundación, Darío Antonio Donolo, es uno de los 97 procesados en la causa de la "Mafia de la Aduana", que fue elevada a juicio en mayo de 2024. Donolo fue imputado por "asociación ilícita y contrabando agravado" y es considerado por los investigadores como un "actor clave" de la organización delictiva, llegando a ser descripto en el expediente como "la sombra" del fallecido cabecilla de la red.