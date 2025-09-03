Jorge Rial, sobre los audios de Karina Milei: "El topo lo tienen adentro"

Jorge Rial anticipó que difundirá "pruebas contundentes"

Rial sostuvo hoy que las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) son solo la punta del iceberg y que, además de audios, existe documentación que demostraría “cómo se daban de baja aleatoriamente los subsidios para discapacidad” para “premiar a los empleados por productividad".

“Todo lo que estamos presentando son pruebas contundentes, las que presentamos y las que vamos a presentar, porque esto está lejos de terminar", advirtió Rial y adelantó: “Tenemos chats y estamos terminando de cerrar lo de un acuerdo del BID - Banco Interamericano de Desarrollo- multimillonario que nadie sabe dónde está la plata”.

El periodista indicó que ese dinero estaba destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, para construir trampas, adecuar el transporte y mejorar las internaciones. “Todo desapareció. Aparecen algunos personajes extraños que ya lo tenemos ubicado dando charlas de 40 minutos en lugares. Hay mucho material. No es nada más que los audios", adelantó.

Por su parte, aclaró: “Nosotros no tenemos más audios. El único que teníamos palpable era el primero, que es el que pusieron en Carnaval al aire, y hay un segundo que escuché que creo que lo pusieron en Uruguay. Después, que yo sepa, no hay más. Hasta hoy no hay nada mas”.

Respecto al nuevo material que va a compartir, explicó: “Las fuentes te van largando de a poco. Este material que estamos por poner al aire nos llevó mucho tiempo procesarlo porque era muy complicado, era toda la planilla, era un informe interno que hizo una auditora que después la echaron, porque en ese informe decía que ‘era un desastre, están choreando todos’. Tuvimos que tener acceso a muchos WhatsApp y a ese crédito. No es fácil ver un crédito de un banco internacional ni hacer la trazabilidad de dónde fue la guita, dónde está la guita, te aparecen personajes que no sabés quiénes son”.

Sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en respuesta a las denuncias, en diálogo con Futurock adelantó: “Sí, los abogados están trabajando en eso y estamos respondiendo todas las demandas. Nosotros mientras tanto seguimos laburando”.