Denuncia por espionaje a Karina Milei: el juez delegó la causa al fiscal Carlos Stornelli

La denuncia original fue presentada por Bullrich a través de Fernando Soto, funcionario y abogado de su ministerio, bajo la figura de violación a la Ley de Inteligencia Nacional. El fiscal ya solicitó citarlo, aunque de momento la justicia no hará un encuadre legal específico contra persona alguna. Según fuentes del expediente, las figuras que podrían barajarse son asociación ilícita, perturbación del orden en ejercicio de la función pública y violación a la ley de inteligencia.

El punto clave será determinar si los audios se originaron en una grabación hecha por alguien que participaba en la conversación —lo que sería legal, aunque parte de una “interna política”—, o si se utilizó un sistema de intervención clandestina, como una captación telefónica o un dispositivo oculto, lo que sí configuraría un caso de espionaje ilegal.

En su dictamen, Stornelli remarcó: “Se infiere que todas o parte de esas grabaciones habrían ocurrido no solo respecto de funcionarios federales de alto rango si no en lugares donde el gobierno tiene absoluta y exclusiva jurisdicción, lo que deja habilitada sin más la competencia de Vuestra Señoría”.

El fiscal fue más allá y sostuvo que “no puede descartarse sino mas bien presumirse la ilegitimidad legal de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.

Por último, advirtió: “De ello se colige fundadamente que estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”.