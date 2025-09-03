Acto de Javier Milei en Moreno: la Provincia desmintió la "zona liberada" y habló de una maniobra política
Carlos Bianco aseguró que habrá un operativo de 500 efectivos, cinco veces más de lo requerido, y apuntó a la fuerza oficialista. Mirá lo que dijo.
El clima de tensión se hizo sentir este miércoles en la previa del acto que Javier Milei encabezará en Moreno para cerrar la campaña. Desde el espacio oficialista, Sebastián Pareja, armador político y candidato de La Libertad Avanza, lanzó una grave acusación al denunciar que Axel Kicillof estaba dejando “zona liberada” para un eventual ataque contra el Presidente.
En su mensaje en redes sociales, Pareja fue todavía más lejos al escribir: “El pichón de Stalin, Axel Kicillof, renuncia públicamente a brindarnos seguridad a todos los bonaerenses con una convocatoria abierta a dejar zona liberada para ¿provocar un atentado a la máxima investidura de la República? Llamamos a toda la ciudadanía de bien a estar en estado de alerta”.
La réplica no tardó en llegar. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, desestimó de plano esa versión y apuntó directamente contra el entorno presidencial. “Qué no mienta Pareja y explique el 3% que se llevaba Karina Milei”, retrucó el funcionario, en alusión al escándalo de presuntas coimas que golpea a la secretaria general de Presidencia.
Acto seguido, dejó en claro que la Provincia no solo no recortó presencia policial, sino que amplió el pedido inicial de la Casa Militar: “No solamente van a estar los efectivos que pidieron sino que quintuplicamos el pedido. Va a haber aproximadamente 500 efectivos en toda la zona”.
Bianco detalló además que la seguridad presidencial es atribución de la Casa Militar y que la Policía bonaerense actúa como refuerzo cuando se lo requiere. En ese marco, subrayó: “La policía de la provincia de Buenos Aires funciona como auxiliar ante las solicitudes de la Casa Militar que nos pidió 100 efectivos y nosotros vamos a estar cuadruplicando o quintuplicando esa cantidad. También enviaremos motos y helicópteros porque queremos resguardar la figura presidencial”.
El funcionario insistió en que la Provincia había advertido que el predio de Moreno no era el más adecuado para un acto de esa magnitud.
“Nosotros hemos hecho las advertencias que correspondían respecto de que no era una locación recomendable para que se haga un acto de estas características, mucho más cuando se trata de una figura presidencial”, señaló, aunque aclaró que, pese a ello, se desplegará un operativo mayor al solicitado: “No obstante a eso, nosotros vamos a desplegar un operativo policial mucho más grande al que se nos solicitó de la Casa Militar”.
Para Bianco, detrás del acto en Moreno hay una estrategia política en dos direcciones: por un lado, victimizar al oficialismo libertario acusando al kirchnerismo de generar violencia, y por otro lado correr de la agenda pública las denuncias sobre Karina Milei.
“Hay un intento de victimización por parte de La Libertad Avanza y un intento de distraer la información respecto a un caso que estaba siendo difundido públicamente que era muy grave respecto de las coimas, del cobro del 3% por parte de la secretaria general, de los audios que se censuraron. Han logrado el objetivo. Ahora estamos hablando del acto en Moreno y no de las coimas de Karina Milei”, disparó.
En su repaso, también recordó lo ocurrido días atrás en Lomas de Zamora, donde hubo incidentes en un acto libertario. Allí, destacó, la intervención policial fue decisiva para evitar un escenario aún peor. “En Lomas de Zamora, si no hubiese sido por la policía de Buenos Aires, hubiera sido un desastre también porque fueron regalados. Se les había avisado que era un lugar y un horario inconveniente. No nos quisieron escuchar y sucedieron los incidentes”, relató.
