Acto de Javier Milei en Moreno: la Provincia desmintió la "zona liberada" y habló de una maniobra política

OPERATIVO MILEI MORENO

El funcionario insistió en que la Provincia había advertido que el predio de Moreno no era el más adecuado para un acto de esa magnitud.

“Nosotros hemos hecho las advertencias que correspondían respecto de que no era una locación recomendable para que se haga un acto de estas características, mucho más cuando se trata de una figura presidencial”, señaló, aunque aclaró que, pese a ello, se desplegará un operativo mayor al solicitado: “No obstante a eso, nosotros vamos a desplegar un operativo policial mucho más grande al que se nos solicitó de la Casa Militar”.

Para Bianco, detrás del acto en Moreno hay una estrategia política en dos direcciones: por un lado, victimizar al oficialismo libertario acusando al kirchnerismo de generar violencia, y por otro lado correr de la agenda pública las denuncias sobre Karina Milei.

“Hay un intento de victimización por parte de La Libertad Avanza y un intento de distraer la información respecto a un caso que estaba siendo difundido públicamente que era muy grave respecto de las coimas, del cobro del 3% por parte de la secretaria general, de los audios que se censuraron. Han logrado el objetivo. Ahora estamos hablando del acto en Moreno y no de las coimas de Karina Milei”, disparó.

En su repaso, también recordó lo ocurrido días atrás en Lomas de Zamora, donde hubo incidentes en un acto libertario. Allí, destacó, la intervención policial fue decisiva para evitar un escenario aún peor. “En Lomas de Zamora, si no hubiese sido por la policía de Buenos Aires, hubiera sido un desastre también porque fueron regalados. Se les había avisado que era un lugar y un horario inconveniente. No nos quisieron escuchar y sucedieron los incidentes”, relató.