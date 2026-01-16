Javier Milei viaja este sábado a Asunción para presenciar la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Se espera que el Presidente emprenda vuelo a las 9 horas hacia la capital de Paraguay para ser parte del acto formal de firma del acuerdo de libre comercio.
Tras asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, Javier Milei viaja este sábado a Asunción para ser parte del acto formal de firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).
En un vuelo que se prevé despegue a las 9 de la mañana, el mandatario argentino y su comitiva viajarán a la capital de Paraguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, al tiempo que busca enviar una señal de respaldo a su par anfitrión Santiago Peña, quien en el mismo acto asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.
Para la gestión libertaria, el convenio multilateral permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones a nuestro país. Incluso, lo tomó como un logro propio, destacando que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, como señaló el canciller Pablo Quirno.
El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”.
En efecto, se prevé que los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) aumenten las exportaciones agropecuarias y de minerales clave a la UE, mientras que desde el bloque europeo lleguen a estas tierras productos industriales terminados.
La significativa ausencia en Asunción
A pesar de la jactancia de la gestión mileísta, el promotor y propulsor del acuerdo comercial durante más de dos décadas fue y es el principal adversario político de Javier Milei en el bloque sudamericano: Luiz Inácio Lula da Silva, quien no estará presente en el evento programado para este sábado.
Tras ser anfitrión el viernes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la escala que los europeos realizaron en Rio de Janeiro, la negativa del brasileño de viajar a Asunción se conoció en medio de la tensión que rebrotó en las últimas horas entre Brasilia y Buenos Aires.
No obstante, fuentes oficiales explicaron que la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial y Paraguay mandó “invitaciones” a los presidentes de los países miembros “a última hora”, superponiéndose con compromisos previamente asumidos por Lula.
Cómo sigue la gira de Javier Milei
Tras la breve estadía en tierra paraguaya, Javier Milei emprenderá el domingo otro viaje a Suiza, adonde disertará en el Foro Económico de Davos que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, esperándose que brinde otras de sus “clases magistrales” sobre anarcocapitalismo y cómo destruir el Estado desde adentro.
