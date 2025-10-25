Dónde voto en Buenos Aires: consultá acá el padrón electoral
El padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre está disponible para su consulta en esta nota.
El padrón electoral para los habitantes de la provincia de Buenos Aires ya está disponible para las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre. En estos comicios, los ciudadanos argentinos acudirán a las urnas para renovar parcialmente el Congreso de la Nación, eligiendo un total de 127 diputados y 24 senadores, en una jornada que trae consigo la novedad de cambios en el padrón.
Esta votación implica la renovación de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y se realiza luego de un año marcado por elecciones desdobladas en distintos distritos, cuyos resultados han tenido un impacto variado para la gestión del Gobierno de Javier Milei.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados se compone de 257 legisladores y se renueva por mitades cada dos años. Por lo tanto, los 127 diputados electos en esta ocasión asumirán su cargo por un período de cuatro años.
Se puede consultar el padrón aquí:
Otras formas de consultar el padrón para las elecciones legislativas
También se podrá acceder al padrón definitivo a través del sitio web www.padron.gob.ar. El elector/a tiene que introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.
Paso a paso para consultar el padrón electoral:
- Número de DNI
- Distrito de residencia
- Género según figura en el DNI
- Código de verificación que aparece en la web
Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:
- Establecimiento de votación
- Número de mesa
- Número de orden
Es importante aclarar que, en caso de no aparecer en el padrón, la persona no podrá votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación.
Asimismo, también estará disponible el chatbot en WhatsApp “Vot-A” con el objetivo de abrir un canal de comunicación directa para resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año. Se trata de una herramienta que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.
