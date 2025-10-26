Dónde voto: consultá el padrón electoral en minutouno.com
Se puede chequear en esta nota el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.
Se encuentra disponible el padrón electoral para las elecciones legislativas a nivel nacional de este domingo 26 de octubre, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, con la novedad del cambio en el padrón electoral.
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
Se puede consultar el padrón aquí:
Otras formas de consultar el padrón para las elecciones legislativas
También se podrá acceder al padrón definitivo a través del sitio web www.padron.gob.ar. El elector/a tiene que introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.
Paso a paso para consultar el padrón electoral:
- Número de DNI
- Distrito de residencia
- Género según figura en el DNI
- Código de verificación que aparece en la web
Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:
- Establecimiento de votación
- Número de mesa
- Número de orden
Es importante aclarar que, en caso de no aparecer en el padrón, la persona no podrá votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación.
Asimismo, también estará disponible el chatbot en WhatsApp “Vot-A” con el objetivo de abrir un canal de comunicación directa para resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año. Se trata de una herramienta que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.
