Dónde voto este domingo: paso a paso para consultar el padrón electoral por WhatsApp

Consultar el padrón para las elecciones legislativas

Se podrá acceder al padrón definitivo a través del sitio web www.padron.gob.ar. El elector/a tiene que introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.

Paso a paso:

Número de DNI

Distrito de residencia

Género según figura en el DNI

Código de verificación que aparece en la web

Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:

Establecimiento de votación

Número de mesa

Número de orden

Es importante aclarar que, en caso de no aparecer en el padrón, la persona no podrá votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación.

Cómo consultar el padrón electoral a través de WhatsApp

Se encuentra disponible el chatbot en WhatsApp “Vot-A” con el objetivo de abrir un canal de comunicación directa para resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año. Se trata de una herramienta que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.

“Vot-A” responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.

Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra "hola".

También es posible acceder al chatbot través del siguiente código QR: