Dónde voto para las elecciones legislativas tras los cambios: consulta del padrón electoral
Se encuentra disponible el padrón electoral para las elecciones de este domingo, luego de los cambios dispuestos por la Justicia Electoral durante los comicios desdoblados.
En el marco del calendario electoral de este año, el este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, y como siempre, con la novedad del cambio en el padrón electoral.
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
En este marco, se generaron algunas dudas sobre los centros de votación ya que, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral realizó una reorganización del padrón electoral con inteligencia artificial que produjo que se modificara de lugar para sufragar a más de 14 millones de votantes. Este cambio generó mucho malestar entre los votantes, dado que hubo muchas quejas.
Consultar el padrón para las elecciones legislativas: paso a paso
Se podrá acceder al padrón definitivo a través del sitio web www.padron.gob.ar. El elector/a tiene que introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.
Paso a paso:
- Número de DNI
- Distrito de residencia
- Género según figura en el DNI
- Código de verificación que aparece en la web
Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:
- Establecimiento de votación
- Número de mesa
- Número de orden
Es importante aclarar que, en caso de no aparecer en el padrón, la persona no podrá votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación.
Asimismo, también estará disponible el chatbot en WhatsApp “Vot-A” con el objetivo de abrir un canal de comunicación directa para resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año. Se trata de una herramienta que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.
