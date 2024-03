Fuerte denuncia del Goku libertario: "Hubo un negocio..."

Este domingo, durante la “genkidama masiva”, el joven fue entrevistado y volvió a ser furor en las redes por su aparente cambio de parecer pero además por deslizar que estaba todo armado.

goku libertario

"No, en realidad ya no me dedico más a la política. Hubo ahí un negocio, pero tranqui", dijo el ahora ex libertario cuando le preguntaban si seguía apoyando a Milei. "Hubo gente ahí metida", respondió cuando le preguntaron si le habían pagado.

El cosplayer argumentó' que "Goku es una imagen pública y no da meterlo en la política", y cuando le repreguntaron si le habían pagado, sentenció: "No se, lo dejo ahí".

"No da meter a Goku en la política"



Parece que el cosplayer libertario ya no es más libertario, y hasta dio a entender que le pagaron para serlo: “Hubo ahí un negocio” pic.twitter.com/Xycyk4Facs — El Destape (@eldestapeweb) March 12, 2024