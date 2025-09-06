El diputado Oscar Zago disparó contra el Gordo Dan: "Mente miserable, cobarde absoluto"

El diputado nacional se mostró especialmente crítico con la falta de disculpas por parte del tuitero, que tras las críticas que le efectuó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, borró el execrable mensaje, pero horas volvió publicarlo, incluso redoblando su postura.

tuit gordo dan juez

“Cuando ratifica y rectifica, no se arrepintió absolutamente de nada", dijo Zago, lamentándose también la escasa reacción del ámbito político nacional. "Lo único que siento es que no escuché demasiadas voces repudiándolo", sostuvo.

En efecto, desde el Gobierno Nacional solo Francos se expresó taxativamente contra las repudiables expresiones del Gordo Dan. Según trascendidos, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, llamó telefónicamente a Juez para pedirle “disculpas”, pero no se manifestó públicamente.

Mucho menos Javier Milei, quien regresó de los Estados Unidos y se recluyó en la Quina de Olivos para tuitear y retuitear mensajes electorales, violando la veda electoral, pero evitando hacer público su rechazo, lo cual supone una aprobación.