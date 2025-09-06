El diputado Oscar Zago disparó contra el Gordo Dan: "Mente miserable, cobarde absoluto"
El legislador, que se apartó de La Libertad Avanza pero sigue respaldando al Gobierno, afirmó que las expresiones del tuitero representan "un límite que no se puede tolerar".
El diputado Oscar Zago, que formó el bloque del MID tras romper con La Libertad Avanza (LLA), expresó su indignación con el tuitero Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, quien realizó un repudiable ataque al senador Luis Juez y a su hija con discapacidad.
"Este muchacho... Ni lo quiero nombrar, la verdad que es para ni nombrarlo", dijo el legislador, enfatizando que este tipo de expresiones representan una línea roja que no debería ser cruzada por ningún ser humano, a excepción que se trate de “una mente muy miserable”, sentenció.
Solo "una mente muy miserable" puede ser capaz de llevar a cabo este tipo de agresiones, declaró Zago en entrevista por Radio 10. "Es un límite que no se puede tolerar en ningún ser humano", agregó.
“Había que salir a repudiarlo, porque la verdad que hay cosas… Hay límites en la vida, y esto es un límite que no se puede tolerar. Las agresiones no se pueden tolerar en ningún ser humano. Entonces, verdaderamente, estaba muy indignado, la verdad que sigo indignado”, subrayó.
Y agregó: “Son unos cobardes absolutos, no tienen dos dedos de frente para las barbaridades que dijeron. Lo hacen en la clandestinidad, con nombres falsos, porque no sirven para nada, viven en un frasco".
El diputado nacional se mostró especialmente crítico con la falta de disculpas por parte del tuitero, que tras las críticas que le efectuó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, borró el execrable mensaje, pero horas volvió publicarlo, incluso redoblando su postura.
“Cuando ratifica y rectifica, no se arrepintió absolutamente de nada", dijo Zago, lamentándose también la escasa reacción del ámbito político nacional. "Lo único que siento es que no escuché demasiadas voces repudiándolo", sostuvo.
En efecto, desde el Gobierno Nacional solo Francos se expresó taxativamente contra las repudiables expresiones del Gordo Dan. Según trascendidos, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, llamó telefónicamente a Juez para pedirle “disculpas”, pero no se manifestó públicamente.
Mucho menos Javier Milei, quien regresó de los Estados Unidos y se recluyó en la Quina de Olivos para tuitear y retuitear mensajes electorales, violando la veda electoral, pero evitando hacer público su rechazo, lo cual supone una aprobación.
