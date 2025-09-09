La Justicia avaló a Axel Kicillof y ratificó la potestad tributaria bonaerense

Fuentes de la administración provincial destacaron que la decisión “ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos”, y consideraron el fallo como “un triunfo del federalismo y de las autonomías provinciales”, en un contexto donde la disputa entre Nación y Provincia por la administración de recursos tributarios se intensifica. En ese sentido, señalaron que la resolución refuerza la capacidad de la Provincia para garantizar la recaudación efectiva y evitar vacíos que podrían impactar en las cuentas públicas locales.