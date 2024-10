Duro comunicado de Ricardo Quintela contra la Junta Electoral: "Privatizaron el partido"

Las críticas de Quintela apuntaron a la decisión de la Junta Electoral partidaria de exigirle a su lista, Federales: Un Grito de Corazón, que corrija y presente de nuevo un gran número de avales en un plazo inamovible de 24 horas, para oficializar al espacio en la lucha electoral del justicialismo.

Luego, apuntó contra su rival de la interna: "Sigo queriendo creer en que la voluntad expresada por la compañera Cristina en su carta pública de hace algunos días era verdad. Pero me cuesta creerlo a esta altura de los acontecimientos". Su análisis continuó: "Desde que un grupo de compañeros empujaron a Cristina a irrumpir en el escenario de la disputa electoral interna del partido, lo que podría haber sido un camino de apertura, participación y democracia se convirtió en un tortuoso proceso de obstaculización".

"No estuvieron, no están y no estarán dispuestos a competir democráticamente aquellos que siguen creyendo que la política es sometimiento", opinó el riojano, quien entendió que "podrán arrebatar y privatizar una estructura partidaria pero lo que no van a poder hacer es robarle la vocación de participación, de apertura, de deseos de debatir y de abrazar a todos que tienen miles de compañeros".

Para concluir, Quintela aseguró que “Durante algunos pocos días se hablará mucho de esto que acaba de ocurrir. No es lo importante, nunca una disputa interna es lo más importante. Lo más importante es estar con el pueblo que sufre las políticas de ajuste".

La Junta Electoral le dio 24 horas a Quintela para "subsanar las deficiencias" de su lista

Este viernes, autoridades de la Junta Electoral le dieron 24 horas a Ricardo Quíntela, uno de los candidatos a presidente partidario, para que presente los 13.196 avales que le restan para alcanzar el número mínimo exigido por el reglamento electoral.

En el comunicado, rubricado por Juan Manuel Olmos y Eduardo López Wesselhoefft,apoderados del PJ a nivel nacional, se señala que la Junta Electoral partidaria "resolvió por unanimidad oficializar la lista 'Primero la Patria' y otorgar un plazo único e improrrogable de 24 horas a la lista 'Federales: un grito de corazón'para que presente la documentación faltante y/o subsanar las deficiencias en su presentación".

"Después de un exhaustivo análisis de cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento electoral y luego de las impugnaciones presentadas y los reemplazos realizados por las listas intervinientes, se ha verificado que la lista 'Primero la Patria', encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, ha presentado 106.125 avales más 27.287 de reserva", precisa el documento.

En contrapartida, la lista encabezada por Ricardo Quintela "ha presentado 70.531 siendo 60.128 avales verificables, resultado válidos 48.529 avales computables, por lo que restarían 13.196 para llegar al número exigido total del 2% mínimo del padrón de afiliados establecido en el Reglamento electoral N° 62.465".

Para concluir, el comunicado reitera que "debido a dichos faltantes, se le otorgó un último plazo de 24 horas a la lista 'Federales: un grito de corazón' con el fin de que la lista pueda realizar la entrega de la documentación física faltante y la corrección de los registros digitales presentados".