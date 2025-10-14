Federico Sturzenegger adelantó un "acuerdo comercial inédito" con Estados Unidos

"Es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países", agregó el funcionario nacional.

Además del aporte del Departamento del Tesoro de US$ 20.000 millones, el Ejecutivo argentino busca sellar un acuerdo que pueda anunciar, sobre todo en el área de aranceles e inversiones, aunque podría haber sorpresas en otros rubros.

"Lo de Javier con Trump tiene dos dimensiones: la parte que más ha estado en los medios de la ayuda del Tesoro, el mercado cambiario, el swap, pero después hay una parte que venimos trabajando desde hace muchísimos meses: un acuerdo comercial", insistió Sturzenegger.

El ministro atribuyó el acuerdo a la relación que estableció el mandatario argentino de estrecho vínculo y de respaldo.

"Gestionar un Gobierno es hacer que las cosas ocurran, que estos miles de millones de inversiones, lo de Open IA con la inversión de 25.000 millones. Si después te enojás porque Milei dice 'caca', eso es tu problema. Lo que va cambiar a Argentina son estas transformaciones de fondo", enfatizó.

Sturzenegger dijo que Trump busca generar acuerdos comerciales bilaterales y que lo de nuestro país va en ese sentido.