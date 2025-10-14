Quién es Juan Carlos Gil, el abogado libertario que agredió a una mujer en Quilmes
Ocurrió mientras Diego Santilli realizaba una caminata de campaña en la localidad bonaerense y opositores se acercaron a manifestarse.
La campaña de Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, en Quilmes se vio opacada por un hecho de violencia en el cual un hombre golpeó a una mujer que se manifestaba en contra.
El individuo fue identificado como Juan Carlos Gil, de 77 años, matriculado en el Colegio de Abogados de Quilmes.
Gil es habitué de actos y eventos de La Libertad Avanza e incluso es s reconocido por su participación activa en el armado de profesionales libertarios bajo el sello de La Púrpura, que compitió por la conducción del Colegio de Abogados.
Según trascendió, Gil dirigió el armado quilmeño del partido UNIR (Unión para la Integración y el Resurgimiento), pero luego decidió acompañar a La Libertad Avanza. Durante la campaña provincial, se lo vio acompañado por Osvaldo Daniel Rolón, concejal electo.
El hecho ocurrió mientras Santilli se encontraba en el centro de Quilmes, dialogando con vecinos y realizando una recorrida. Un grupo de manifestantes opositores llevó carteles para manifestarse en contra del diputado del PRO.
Fue entonces cuando Gil se cruzó de vereda, comenzó a gritar insultos y terminó propinando un golpe a la mujer, mientras profería frases como: “Zurdos”, “Andate a Cuba hija de p...”.
Luego de que se conociera el video, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, repudió lo sucedido en X: “La que te faltaba Diego Santilli, de pegarle a una jubilada no se vuelve”, pronunció.
“El intento de primer candidato, hoy libertario, @diegosantilli se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como @JMilei @jlespert y toda esa lacra de regalados del PRO a LLA", siguió y comentó la secuencia: "Resulta que uno de ellos, el abogado Juan GIL, salió del bar, cruzó la calle y al grito de “zurda, te voy a cagar a trompadas” fue directo a pegarle a una mujer jubilada que se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente. En el video puede verse la trompada que sufrió. Ella se llama Mabel y está siendo atendida en el dispensario municipal. Ayer en un X les preguntaba, ¿hasta dónde piensan llegar con este odio y enfrentando a nuestra comunidad? ¡Ustedes tienen responsabilidad de gobierno! ¡Tienen que dar resultados positivos para la gente! Tienen que responder sobre sus vínculos narcos y con estafadores como Cositorto que aseguró haberte financiado una campaña @diegosantilli ¿qué tenes para decir de eso?”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario