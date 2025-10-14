Quién es Juan Carlos Gil, el abogado libertario que agredió a una mujer en Quilmes

Fue entonces cuando Gil se cruzó de vereda, comenzó a gritar insultos y terminó propinando un golpe a la mujer, mientras profería frases como: “Zurdos”, “Andate a Cuba hija de p...”.

Luego de que se conociera el video, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, repudió lo sucedido en X: “La que te faltaba Diego Santilli, de pegarle a una jubilada no se vuelve”, pronunció.

“El intento de primer candidato, hoy libertario, @diegosantilli se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como @JMilei @jlespert y toda esa lacra de regalados del PRO a LLA", siguió y comentó la secuencia: "Resulta que uno de ellos, el abogado Juan GIL, salió del bar, cruzó la calle y al grito de “zurda, te voy a cagar a trompadas” fue directo a pegarle a una mujer jubilada que se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente. En el video puede verse la trompada que sufrió. Ella se llama Mabel y está siendo atendida en el dispensario municipal. Ayer en un X les preguntaba, ¿hasta dónde piensan llegar con este odio y enfrentando a nuestra comunidad? ¡Ustedes tienen responsabilidad de gobierno! ¡Tienen que dar resultados positivos para la gente! Tienen que responder sobre sus vínculos narcos y con estafadores como Cositorto que aseguró haberte financiado una campaña @diegosantilli ¿qué tenes para decir de eso?”.

