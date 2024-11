Eduardo Duhalde le retrucó a Javier Milei: "Tiene problemas con todo el mundo..."

“Previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por (Eduardo) Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado”, aseguró Milei.

milei en la fundacion mediterránea.jpg Javier Milei en la Fundación Mediterránea.

El cruce de Duhalde a Milei: “No puede estar sin pelear”

Los radicales, incluso aquellos que suelen rendir pleitesía política al mandatario anarcocapitalista, fueron los primeros en salir al cruce a las afirmaciones de Javier Milei, con críticas y desagravios del expresidente Raúl Alfonsín.

Ahora le tocó el turno a Eduardo Duhalde, para quien Milei “tiene problemas con todo el mundo porque no puede vivir sin pelearse”.

"El Presidente es así… No puede estar sin pelear. Estos días fue el caso mío, antes fue con otros. Tiene problemas con todo el mundo porque no puede vivir sin pelearse. Yo en mis 50 años de vida política no me peleo con nadie", aseguró el exgobernador bonaerense.

En declaraciones radiales, Duhalde aseguró que “tengo una idea totalmente inversa” a la del jefe de Estado, señalando que las iniciadas por Milei “son peleas que no sirven para nada, son totalmente inconducentes. Las cosas empiezan así y no se sabe cómo terminan”.

En ese sentido, planteó que “la violencia verbal, ojalá no pase, puede terminar en otro tipo de violencia, que es lo que tenemos que evitar. Reitero: no sirve para nada, para nada”, enfatizó.