El biógrafo de Milei: "Si tengo 49 años y quiero tener sexo con un menor de 8 años, me autopercibo de 8 años"

El ser un viejo agitador de la ultraderecha argentina y propulsor incansable de los discursos de odio, le valió ser considerado como autor de ‘Milei, la revolución que no vinieron venir’, biografía del Presidente con escaso éxito editorial.

Sin embargo, Márquez no se amilana. Ahora volvió a salir en defensa de su admirado libertario, con quien comparte muchas cuestiones de principio (como la defensa de dictaduras y dictadores y la homofobia). En esta ocasión, acerca de los dichos del jefe de Estado en Davos.

Nicolás Márquez: exégeta de Javier Milei

En principio, Nicolás Márquez aseguró que “lo que atacó Milei fue al lobby LGBT, no al individuo… Él habló de un lobby y particularmente de la ideología de género”, que “entre otras de sus características supersticiosas (…) cree en la tesis de la autopercepción" y “eso abre el juego y justifica la pedofilia”.

"Si yo que tengo 49 años y quiero tener sexo con un menor de 8 años, me autopercibo de 8 años, total lo que prevalece no es mi realidad biológica sino mi autopercepción, y entonces a partir de ahí no soy un abusador", ejemplificó de un modo brutal y descabellado.

En ese sentido, habló de algo nunca visto en los estados judiciales argentinos, pero como si fuera verdad: “Este es uno de los argumentos jurídicos que utiliza el lobby pedófilo cuando tiene problemas con la Justicia y tienen que defenderse”.

nicolás marquez1.mp4

Al referirse a la figura legal del femicidio, también atacada por Milei en el Foro Económico Mundial, este confeso sujeto de ultraderecha volvió a levantar polémica, con argumentos típicamente misóginos. Justificó al asesinato de mujeres “por infidelidades, por enconos personales”, al argumentar sui generis contra la figura del femicidio, como hizo el Presidente en Davos.

“Nadie mata a una mujer por el hecho de ser mujer; uno puede matar a una mujer por infidelidades, por enconos personales”, justificó este abogado sobre el cual el Colegio respectiva debería tomar medidas o, al menos, apercibir.

nicolás márquez2.mp4

Denuncias de abuso y violencia de género

Vale recordar que Nicolás Márquez fue denunciado en 2006 por su exesposa por presunto abuso sexual, del que habría sido víctima la hija de ambos, de apenas cuatro años. Y en 2013 se conocieron nuevas denuncias por violencia de género por parte de su segunda esposa, quien también aseguró que el abogado la obligó a realizarse un aborto.