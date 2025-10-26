El blooper de la mamá de Javier Milei: tuvo que volver a buscar el DNI
Alicia y Norberto llegaron juntos al Instituto de Vicente López, pero la madre del mandatario no pudo votar por un error. Los detalles.
Los padres del presidente Javier Milei emitieron su voto esta mañana en una escuela de Vicente López, una jornada que no estuvo exenta de anécdotas. La madre del mandatario, Alicia, protagonizó un insólito blooper al darse cuenta de que había llevado su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI) y tuvo que regresar a su domicilio para buscar el documento correcto.
Alicia y Norberto Milei llegaron al Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Agustín Álvarez al 1400, pasadas las 10 de la mañana. En esta ocasión, a diferencia de elecciones anteriores, no fueron acompañados por su hija, Karina Milei.
La pareja se bajó de la camioneta y se dirigió al establecimiento educativo para votar, pero en el trayecto, Alicia notó la ausencia del DNI, viéndose obligada a regresar a buscarlo. Mientras tanto, Norberto ingresó a la escuela y pudo emitir su sufragio sin inconvenientes. A los pocos minutos, Alicia retornó al lugar y finalmente concretó su voto.
Al salir de la institución, la madre del presidente fue brevemente abordada por la prensa. Al ser consultada sobre el tiempo que le llevó el proceso, comentó que fue rápido y explicó el error que había cometido: “Traje la licencia de conducir”, explicó. Segundos después, se retiró del lugar junto a su esposo, quien la aguardaba en la camioneta.
Media hora después que sus padres, el presidente Javier Milei se presentó para votar en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro. Acompañado por su hermana, el mandatario saludó a los militantes, tuvo un breve paso por la cabina de votación y optó por esquivar las preguntas de la prensa presente.
Estos comicios son históricos por ser la primera vez que se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir a sus representantes. En total, se deben renovar 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. Los legisladores electos asumirán el 10 de diciembre, y sus mandatos se extenderán por cuatro años en la Cámara Baja y seis años para los representantes en la Cámara Alta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario