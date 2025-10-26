El blooper de la mamá de Javier Milei: tuvo que volver a buscar el DNI

Estos comicios son históricos por ser la primera vez que se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir a sus representantes. En total, se deben renovar 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. Los legisladores electos asumirán el 10 de diciembre, y sus mandatos se extenderán por cuatro años en la Cámara Baja y seis años para los representantes en la Cámara Alta.

