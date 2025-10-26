El momento exacto en que una fiscal de mesa le negó el saludo a Karina Milei

Su figura refuerza la idea de un gobierno centrado en una dinastía familiar (los hermanos Milei), lo que genera desconfianza en un sector de la población.

Además, Karina fue acusada recientemente de haberse llevado coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que dirigía Diego Spagnuolo, de quien se filtraron audios que dejaron muy mal parada a la hermana del primer mandatario. De hecho, esos audios revelaban que la secretaria de Presidencia habría percibido un 3% de la compra de medicamentos para discapacitados a la droguería Suizo Argentina.

Ello, sumado al escándalo por la criptomoneda $LIBRA, dejaron a Karina Milei en el ojo de la tormenta. Tanto es así que hasta le inventaron un hit ante su presunta corrupción: "Alta coimera, Karina es alta coimera", reza la canción ya popular, con el ritmo de la cubana " Guantanamera".

