El momento exacto en que una fiscal de mesa le negó el saludo a Karina Milei
La hermana de Javier Milei y secretaria de Presidencia despertó profundo rechazo en un sector de la población tras su presunta vinculación a coimas en la ANDIS.
Los comicios argentinos siempre dejan momentos dignos de ser contados y que marcan a la historia del país. Estas elecciones legislativas nacionales no fueron la excepción y hubo diferentes episodios que no tardaron en tomar vigor en redes sociales, generando todo tipo de reacciones y comentarios.
Uno de ellos tuvo que ver con Karina Milei, hermana de Javier Milei y secretaria de Presidencia, que se acercó a su mesa en una escuela de Vicente López y fue sorprendida por una fiscal de mesa que le negó el saludo. El video del tenso momento se viralizó en la red social X y despertó cientos de opiniones diversas.
Por supuesto, la funcionaria libertaria continuó saludando al resto y no mostró incomodidad ante el complicado episodio.
El rechazo de un sector de la población a Karina Milei
La aversión de algunos argentinos hacia Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, se debe principalmente a una combinación de factores relacionados con su rol político, las controversias que la rodean y su perfil público.
Cabe señalar que, desde el inicio de la campaña presidencial en 2023, se la percibió como la persona con mayor influencia sobre el presidente y el poder real detrás del trono. Críticos señalan que ejerce un poder político excesivo sin haber sido elegida por voto popular, lo que contradice el espíritu democrático.
Su figura refuerza la idea de un gobierno centrado en una dinastía familiar (los hermanos Milei), lo que genera desconfianza en un sector de la población.
Además, Karina fue acusada recientemente de haberse llevado coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que dirigía Diego Spagnuolo, de quien se filtraron audios que dejaron muy mal parada a la hermana del primer mandatario. De hecho, esos audios revelaban que la secretaria de Presidencia habría percibido un 3% de la compra de medicamentos para discapacitados a la droguería Suizo Argentina.
Ello, sumado al escándalo por la criptomoneda $LIBRA, dejaron a Karina Milei en el ojo de la tormenta. Tanto es así que hasta le inventaron un hit ante su presunta corrupción: "Alta coimera, Karina es alta coimera", reza la canción ya popular, con el ritmo de la cubana " Guantanamera".
