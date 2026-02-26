El canciller Pablo Quirno celebró la aprobación del Acuerdo Mercosur-UE en el Senado: "Cumplimos"

No obstante, la satisfacción fue evidente en las filas gubernamentales, con figuras como el ministro del Interior, Diego Santilli, siguiendo de cerca el debate en el recinto hasta su conclusión.

Impacto económico y alcance comercial

La implementación de este tratado garantiza la quita de aranceles para el 92% de los productos que el bloque regional exporta hacia el mercado europeo. Para la Argentina, las perspectivas son particularmente ambiciosas: se estima un incremento en el volumen de exportaciones que podría alcanzar el 122% en un horizonte de diez años. Entre las áreas con mayor potencial de desarrollo se destacan:

Energía y Minería: Atracción de capitales para proyectos de gran escala.

Agroindustria: Acceso preferencial a uno de los mercados de consumo más exigentes del mundo.

Sector Industrial: Fomento de la competitividad y modernización tecnológica.