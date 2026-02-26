El canciller Pablo Quirno celebró la aprobación del Acuerdo Mercosur-UE en el Senado: "Cumplimos"
En sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores agradeció al "equipo" libertario en el Congreso "liderado por Menem Martin y Patricia Bullrich".
El Senado aprobó el Acuerdo Mercosur-Unión Europea en la tarde de este jueves, con un amplio respaldo reflejado en los 69 votos afirmativos y el rechazo de sólo 3 senadores. Por ello, el canciller Pablo Quirno expresó su alegría en redes sociales con un contundente tuit: "Nos comprometimos a tratarlo y aprobarlo en extraordinarias. Cumplimos".
Y añadió: "Felicitaciones y agradecimiento a nuestro equipo en el Congreso liderado por @MenemMartin y @PatoBullrich. La Unión Europea y el MERCOSUR consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo: más de 700 millones de personas y un PBI de 22 billones de dólares", expresó.
Y sumó: "Con esta ratificación, la Comisión Europea (@EU_Commission @vonderleyen) contará con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional. Esto permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas".
"Elegimos apertura, competencia e integración al mundo, eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo. La Argentina será próspera", cerró, y agregó la sigla TMAP, que -de acuerdo al Gobierno- significa "todo marcha de acuerdo al plan".
Cabe señalar que, a pesar del triunfo legislativo, el clima en la Casa Rosada fue de una alegría moderada. El oficialismo aspiraba a que Argentina fuera el primer país del bloque en convalidar el pacto; sin embargo, el Parlamento de Uruguay se adelantó en el trámite parlamentario hacia el mediodía, ganando la "carrera" simbólica por la primacía regional.
No obstante, la satisfacción fue evidente en las filas gubernamentales, con figuras como el ministro del Interior, Diego Santilli, siguiendo de cerca el debate en el recinto hasta su conclusión.
Impacto económico y alcance comercial
La implementación de este tratado garantiza la quita de aranceles para el 92% de los productos que el bloque regional exporta hacia el mercado europeo. Para la Argentina, las perspectivas son particularmente ambiciosas: se estima un incremento en el volumen de exportaciones que podría alcanzar el 122% en un horizonte de diez años. Entre las áreas con mayor potencial de desarrollo se destacan:
- Energía y Minería: Atracción de capitales para proyectos de gran escala.
- Agroindustria: Acceso preferencial a uno de los mercados de consumo más exigentes del mundo.
- Sector Industrial: Fomento de la competitividad y modernización tecnológica.
