Se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Senado

Impacto económico y alcance comercial

La implementación de este tratado garantiza la quita de aranceles para el 92% de los productos que el bloque regional exporta hacia el mercado europeo. Para la Argentina, las perspectivas son particularmente ambiciosas: se estima un incremento en el volumen de exportaciones que podría alcanzar el 122% en un horizonte de diez años. Entre las áreas con mayor potencial de desarrollo se destacan: