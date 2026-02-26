La Libertad Avanza sumó una banca en la Legislatura porteña y refuerza su rol en CABA
El espacio de Javier Milei alcanza 14 escaños en el recinto y crece como segunda fuerza política en la Ciudad.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fortaleció su presencia al sumar una nueva banca que modifica la dinámica del cuerpo legislativo. La diputada Sandra Rey, que hasta ahora pertenecía al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), decidió sumarse al espacio que responde al presidente Javier Milei, elevando a 14 el número de legisladores libertarios en la Ciudad.
Con esta incorporación, LLA consolida su posición como segunda fuerza en la Legislatura porteña, detrás del bloque peronista y por encima del oficialismo de Propuesta Republicana (PRO). Este crecimiento refuerza la capacidad de la bancada libertaria de participar activamente en la definición de la agenda parlamentaria, influir en la discusión de proyectos y presionar en temas clave para la Ciudad.
El fortalecimiento del bloque se produce en un momento estratégico, justo antes del inicio de las sesiones ordinarias, cuando se abrirán los debates sobre presupuestos, políticas públicas y otras iniciativas que marcarán la gestión de la Ciudad. La mayor representación de LLA en el recinto plantea un escenario de negociaciones más complejas y de mayor visibilidad para el espacio, obligando al oficialismo y a otras fuerzas a considerar su peso político al momento de aprobar o modificar leyes.
La expansión de La Libertad Avanza en la Legislatura también refleja un fenómeno más amplio en la política porteña. Tras las elecciones de 2025, el espacio consolidó su crecimiento y superó a varias fuerzas tradicionales, mostrando que su presencia no solo es significativa en el ámbito local sino también como parte de la estrategia política nacional vinculada al presidente Javier Milei. La incorporación de nuevos legisladores permite al bloque ampliar su influencia y proyectar su agenda, mientras refuerza su capacidad de actuar como un actor relevante dentro del recinto.
Con 14 bancas, LLA se afianza como un bloque con fuerza suficiente para incidir en las decisiones parlamentarias y disputar protagonismo frente a otras fuerzas políticas. La situación plantea un escenario en el que la bancada libertaria podría jugar un rol decisivo en debates clave, desde la aprobación de políticas económicas hasta la definición de proyectos sociales y urbanos en la Ciudad. Este crecimiento también puede fortalecer la visibilidad del espacio en la opinión pública, consolidando su imagen como una fuerza emergente y en expansión dentro del mapa político de Buenos Aires.
