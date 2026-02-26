La Libertad Avanza sumó una banca en la Legislatura porteña y refuerza su rol en CABA

Con 14 bancas, LLA se afianza como un bloque con fuerza suficiente para incidir en las decisiones parlamentarias y disputar protagonismo frente a otras fuerzas políticas. La situación plantea un escenario en el que la bancada libertaria podría jugar un rol decisivo en debates clave, desde la aprobación de políticas económicas hasta la definición de proyectos sociales y urbanos en la Ciudad. Este crecimiento también puede fortalecer la visibilidad del espacio en la opinión pública, consolidando su imagen como una fuerza emergente y en expansión dentro del mapa político de Buenos Aires.