El Senado aprobó el pliego para que Fernando Iglesias sea embajador en Bélgica

Las críticas también incluyeron cuestionamientos a la experiencia profesional y la formación del futuro embajador, con legisladores opositores señalando que su perfil no era el más adecuado para una representación estratégica ante la Unión Europea.

En paralelo, algunos senadores defendieron la trayectoria política y los estudios de Iglesias, resaltando que su conocimiento del ámbito internacional podía aportar a la diplomacia argentina. Aun así, los intercambios fueron intensos y los senadores opositores mostraron su desacuerdo de manera sostenida durante toda la sesión.

El resultado de la votación refleja tanto el respaldo del oficialismo como la resistencia de sectores peronistas y algunos legisladores provinciales que se alinearon con la oposición. A pesar de las diferencias, la aprobación permite que Iglesias avance con los pasos protocolares ante las autoridades europeas, incluida la aceptación formal por parte de Bélgica y de las instancias de la Unión Europea, para comenzar oficialmente su labor como representante diplomático.