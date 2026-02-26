El Senado aprobó el pliego para que Fernando Iglesias sea embajador en Bélgica
A pesar de fuertes cuestionamientos del peronismo y sectores opositores, Fernando Iglesias consiguió la aprobación del Senado para representar a Argentina en Bélgica y la Unión Europea.
El Senado de la Nación aprobó este jueves el pliego de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea en una votación marcada por un fuerte cruce político. La designación se aprobó con 38 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención, en una de las ratificaciones diplomáticas más ajustadas de los últimos tiempos.
La sesión fue tensa y evidenció la polarización que genera la figura del legislador, conocido por su estilo directo y confrontativo. El debate comenzó con críticas durísimas desde el peronismo y algunos aliados de la oposición. El senador José María Carambia fue contundente y dijo que Iglesias es “pedante, soberbio, incapacitado para ejercer la función”, cuestionando su idoneidad para representar al país en espacios diplomáticos complejos.
Carolina Moisés no se quedó atrás y agregó que “tiene enormes limitaciones para el cargo y nos va a hacer pasar vergüenza”, mientras que Fernando Salino enfatizó: “Nos vamos a oponer a que Fernando Iglesias ocupe la Embajada Argentina en Bélgica”, remarcando antecedentes y posiciones públicas de Iglesias como motivos de su rechazo.
Las críticas también incluyeron cuestionamientos a la experiencia profesional y la formación del futuro embajador, con legisladores opositores señalando que su perfil no era el más adecuado para una representación estratégica ante la Unión Europea.
En paralelo, algunos senadores defendieron la trayectoria política y los estudios de Iglesias, resaltando que su conocimiento del ámbito internacional podía aportar a la diplomacia argentina. Aun así, los intercambios fueron intensos y los senadores opositores mostraron su desacuerdo de manera sostenida durante toda la sesión.
El resultado de la votación refleja tanto el respaldo del oficialismo como la resistencia de sectores peronistas y algunos legisladores provinciales que se alinearon con la oposición. A pesar de las diferencias, la aprobación permite que Iglesias avance con los pasos protocolares ante las autoridades europeas, incluida la aceptación formal por parte de Bélgica y de las instancias de la Unión Europea, para comenzar oficialmente su labor como representante diplomático.
