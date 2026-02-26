"Excelente la Policía Federal": polémica por el tuit de Florencia Arietto tras la represión a un camarógrafo
La senadora defendió la intervención policial que terminó con la detención de un camarógrafo frente al Congreso, desatando críticas de periodistas y políticos.
La senadora provincial bonaerense Florencia Arietto generó un intenso debate este jueves al publicar un tuit en el que calificó de “excelente” la actuación de la Policía Federal durante los incidentes frente al Congreso de la Nación, donde un camarógrafo que cubría protestas fue agredido y detenido brevemente.
Las imágenes difundidas mostraron empujones y el uso de gas pimienta sobre trabajadores de prensa, mientras activistas ambientales también eran arrestados en medio de manifestaciones contra una reforma de la Ley de Glaciares.
En su publicación, Arietto argumentó que la ley debía aplicarse por igual y cuestionó que se criticara la detención del camarógrafo por estar presuntamente contraviniendo una orden policial, insistiendo en que “nadie tiene coronita”. Además, defendió la detención de los manifestantes, señalando que se trataba de personas que violaban el perímetro de una institución del Estado, y aseguró que la fuerza actuó correctamente frente a quienes, según su criterio, estaban fuera de la ley.
El tuit provocó un rechazo generalizado en distintos sectores políticos y de la prensa. Diputados y organizaciones de periodistas repudiaron la intervención, calificándola como un ataque a la libertad de expresión y a la labor de los trabajadores de prensa. La discusión se centró en la tensión entre la cobertura periodística de protestas y el accionar policial, cuestionando la legitimidad de detener a periodistas que cumplen con su función de informar al público sobre hechos de interés público.
El episodio, que se viralizó rápidamente, puso de relieve la polémica sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta y la necesidad de garantizar la protección de los medios mientras cubren manifestaciones. La controversia también reflotó el debate sobre el rol de las autoridades y la policía frente a ciudadanos y trabajadores de prensa, en un país donde la libertad de expresión y el derecho a informar se mantienen como temas centrales en la agenda pública.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario