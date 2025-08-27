El celular de Diego Spagnuolo, sin chats con los Milei: creen que los borró

El análisis preliminar confirmó que no se trató de un formateo general del aparato, sino de una eliminación selectiva, hecha la semana pasada. En otras palabras, los chats con los hermanos Milei desaparecieron, mientras que parte de la actividad del teléfono se conserva y el borrado fue manual.

spagnuolo menem karina milei

Otro dato relevante que tiene en cuenta la Justicia es que Spagnuolo cambió de teléfono en agosto de 2024. La actividad hallada en el dispositivo secuestrado comienza en esa fecha. No es un dato menor, ya que coincide con la denuncia realizada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, que pidió se investiguen hechos similares a lo descriptos en los audios.

El dispositivo, que no tendría información previa, entró en uso luego de la fecha en la que se presume que se grabaron los audios, en agosto de 2024.

Según consignó Ariel Zak en C5N a pesar de hacer sido borrado es posible recuperar el contenido eliminado y así como también saber en qué momento fue eliminado.

spagnuolo karina milei javier milei

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que trabaja bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, fue la encargada de abrir el celular.

La Justicia todavía espera avanzar en el peritaje del teléfono de Daniel María Garbellini, otro exfuncionario de Andis, apuntado en los audios como quien gestionaba el aceitado sistema de coimas, que sí entregó sus claves.

hermanos Kovalivker Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina

Los investigadores también en su poder los celulares de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina. El de Emmanuel, un Samsung de última generación, sigue sin poder abrirse; para ese caso se pidió colaboración a la empresa israelí Cellebrite. Jonathan, en cambio, entregó un iPhone cuando se presentó en Comodoro Py.

El recupero de lo eliminado podría demorar meses, aunque las expectativas están puestas en que se logre recuperar en un tiempo menor.