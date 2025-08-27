El celular de Diego Spagnuolo, sin chats con los Milei: creen que los borró
A pesar de haber estado en el último años y medio casi 50 veces en Casa Rosada y otras 40 en la Quinta de Olivos, y de su más que estrecho vínculo con los hermanos Milei, en el celular de Diego Spagnuolo no apareció ni una sola conversación entre ellos. Aseguran que si los borró se podrán recuperar.
Las primeras pericias informáticas realizadas al celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no mostraron ningún contacto directo con el presidente Javier Milei ni con su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
En medio del escándalo de corrupción en el Andis que salpica a Karina Milei, a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, C5N reveló este miércoles los primeros resultados de las pericias.
A pesar del muy estrecho vínculo que une a Spagnuolo con el mandatario libertario y su hermana, en su celular no aparece una sola conversación. Spagnuolo visitó en el último año y medio estuvo 48 veces la Casa Rosada y otras 39 en la Quinta de Olivos. Pero en su teléfono no aparece ni una sola conversación con Milei.
Por esto en la Justicia estiman que el ahora eyectado ex titular del Andis habría eliminado los chats poco después de que se filtraran a la prensa los escandalosos audios que revelan el sistema de pagos de retornos del que se beneficiaban Karina Milei y Lule Menem.
El análisis preliminar confirmó que no se trató de un formateo general del aparato, sino de una eliminación selectiva, hecha la semana pasada. En otras palabras, los chats con los hermanos Milei desaparecieron, mientras que parte de la actividad del teléfono se conserva y el borrado fue manual.
Otro dato relevante que tiene en cuenta la Justicia es que Spagnuolo cambió de teléfono en agosto de 2024. La actividad hallada en el dispositivo secuestrado comienza en esa fecha. No es un dato menor, ya que coincide con la denuncia realizada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, que pidió se investiguen hechos similares a lo descriptos en los audios.
El dispositivo, que no tendría información previa, entró en uso luego de la fecha en la que se presume que se grabaron los audios, en agosto de 2024.
Según consignó Ariel Zak en C5N a pesar de hacer sido borrado es posible recuperar el contenido eliminado y así como también saber en qué momento fue eliminado.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que trabaja bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, fue la encargada de abrir el celular.
La Justicia todavía espera avanzar en el peritaje del teléfono de Daniel María Garbellini, otro exfuncionario de Andis, apuntado en los audios como quien gestionaba el aceitado sistema de coimas, que sí entregó sus claves.
Los investigadores también en su poder los celulares de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina. El de Emmanuel, un Samsung de última generación, sigue sin poder abrirse; para ese caso se pidió colaboración a la empresa israelí Cellebrite. Jonathan, en cambio, entregó un iPhone cuando se presentó en Comodoro Py.
El recupero de lo eliminado podría demorar meses, aunque las expectativas están puestas en que se logre recuperar en un tiempo menor.
