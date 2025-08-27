Los nuevos audios de Diego Spagnuolo que ponen en jaque al Gobierno: cada vez más complicados
Jorge Rial reveló en “Argenzuela”, por Radio 10, más archivos de Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.
El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) crece día a día complica cada vez más a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
A los audios de Diego Spagnuolo que se filtraron a la prensa y que revelaban el aceitado sistema de pago de coimas a los más estrechos colaboradores del presidente Javier Milei, Jorge Rial y Mauro Federico sumaron este miércoles por Radio 10 nuevas grabaciones que dan cuenta de la implicación de los Menem en la trama de corrupción y de otras cajas de corrupción que existían en la Cancillería durante la gestión de Diana Mondino.
Rial adelantó que esta tarde en Argenzuela por C5N revelará un nuevo audio en el que se puede escuchar a Spagnuolo contar cómo se dividían las coimas, los porcentajes que le correspondía a cada uno de los implicados en el reparto de los retornos que pagaba la Droguería Suizo Argentina de los hermanos Emannuel y Jonathan Kovalivker y cuyos contratos con el gobierno de Milei se dispararon 2.678% en el último año hasta los superar los 100 mil millones de pesos.
Rial y Federico revelaron además otros dos audios.
En el primero de ellos se puede escuchar a Spagnuolo contar que también existía un esquema de retornos en la Cancillería.
Hablando sobre Lule y Martín Menem se puede escuchar a Spagnuolo decir: "le afanaron la caja también a Mondino, le sacaron la caja. Están todos ahí, les gusta eso".
Y siguió; "yo lo que quiero hacer es... termino el tema de las pensiones y me voy, con eso, con la cucarda de decir 'un tipo resolutivo, agarró un quilombo, lo denunció, lo ordenó y se fue', chau. Me voy a trabajar al estudio, obvio ofertas me llegan de cualquier lado".
Asimismo revelaron otro audio en el que Spagnuolo y su interlocutor se ríen de Karina Milei y la posibilidad de que en algún momento encabece una candidatura.
"Me dijeron que los alteró que el tipo contara el mecanismo de cómo se quedaban con guita, pero lo que más los alteró es cómo Spagnuolo se caga de risa de Karina", contó Federico.
"Ponela a Karina de candidata, que vaya a hablar, la próxima fórmula "Milei - Milei" dicen, imaginatela en el debate a Kari", se escucha decir a Spagnuolo antes de estallar en una sonora carcajada.
