Los nuevos audios de Diego Spagnuolo que ponen en jaque al Gobierno: cada vez más complicados

En el primero de ellos se puede escuchar a Spagnuolo contar que también existía un esquema de retornos en la Cancillería.

spagnuolo menem karina milei

Hablando sobre Lule y Martín Menem se puede escuchar a Spagnuolo decir: "le afanaron la caja también a Mondino, le sacaron la caja. Están todos ahí, les gusta eso".

Y siguió; "yo lo que quiero hacer es... termino el tema de las pensiones y me voy, con eso, con la cucarda de decir 'un tipo resolutivo, agarró un quilombo, lo denunció, lo ordenó y se fue', chau. Me voy a trabajar al estudio, obvio ofertas me llegan de cualquier lado".

Asimismo revelaron otro audio en el que Spagnuolo y su interlocutor se ríen de Karina Milei y la posibilidad de que en algún momento encabece una candidatura.

diego spagnuolo milei Diego Spagnuolo y Javier Milei.

"Me dijeron que los alteró que el tipo contara el mecanismo de cómo se quedaban con guita, pero lo que más los alteró es cómo Spagnuolo se caga de risa de Karina", contó Federico.

"Ponela a Karina de candidata, que vaya a hablar, la próxima fórmula "Milei - Milei" dicen, imaginatela en el debate a Kari", se escucha decir a Spagnuolo antes de estallar en una sonora carcajada.