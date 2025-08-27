Reapareció el Gordo Dan tras la agresión a Javier Milei: "Fue para matarlo"

La reaparición de Gordo Dan, que se había mantenido al margen durante los días en que se ventilaban las denuncias por presuntas coimas que involucran al exdirector de la ANDIS y a personas cercanas al Presidente, desplaza la atención de los cuestionamientos éticos que pesan sobre el entorno del mandatario. En lugar de referirse a los escándalos de corrupción, Dan prefirió enfocar el debate en la violencia política, una estrategia que refuerza su imagen de vocero oficialista más que una posición reflexiva frente a los hechos.