Alerta en Palermo por un fuerte escape de gas

escape de gas metrobus

“Nosotros tomamos todas las precauciones a dos o tres cuadras a la redonda, porque está muy cerca del Sanatorio Los Arcos", señaló Crescenti en diálogo con TN y aclaró que "hasta ahora la situación está controlada, normal”.

Respecto al trabajo de bomberos que se observaba en el lugar, el médico explicó que "el venteo de gas se lo trata de combatir con línea de agua por pulverización".

escape de gas metrobus

Por su parte, el jefe comandante Coria, a cargo del operativo de Bomberos, amplió que para las 11.20 las tareas estaban “controladas” y detalló que trabajaban con "dos líneas de agua sobre el escape en un caño de alta presión de gas, para encerrar el producto y visualizar la fuga".

Hélida, una empleada una farmacia ubicada justo en la esquina de Paraguay y la avenida, fue evacuada a pedido del SAME y describió cómo fue la situación desde el primer momento: “A la media hora de abrir la farmacia escuchamos una explosión y nos dimos cuenta de que era gas por el olor, así que cerramos por las dudas. Era impresionante. Hay mucho ruido”, relató la mujer.

escape de gas metrobus

Y agregó: “Preguntamos al SAME si podíamos estar dentro de la farmacia, nos dieron permiso, pero a la media hora nos vinieron a pedir que evacuáramos porque había mucho gas dentro del negocio”.

Escape de gas en Palermo: tránsito cortado y tren San Martín con servicio limitado

Con motivo del escape de gas, el tránsito se encuentra completamente cortado en la avenida Juan B. Justo, en ambos sentidos de circulación, desde avenida Santa Fe, por lo que se recomendó evitar la zona. Se prevé que las tareas continuarán hasta pasado el mediodía.

El tren San Martín también se encontraba con servicio reducido entre las estaciones Villa del Parque y Pilar, para evitar circular por la zona donde se realiza el operativo. Desde Bomberos aseguraron que se trata de una decisión de la empresa.

Por el contrario, el Paseo de los Arcos y el subte D no se encuentran afectados por el momento.

Las obras sobre el Metrobus de la avenida Juan B. Justo consisten en reemplazar el asfalto por losas de hormigón, mediante un proceso que incluye el desmonte de la calzada, la nivelación y mejora del suelo base, y la posterior construcción de las losas, según detalló a principios de este mes Vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso. Los trabajos incluyen otros tres tramos de la transitada avenida, dos a la altura de Vélez Sarfield y otro en el barrio porteño de Villa del Parque. Esta previsto que las obras finalicen en octubre.