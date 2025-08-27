Nuevo revelador audio de Diego Spagnuolo: "A Milei le dije 'están choreando, no te podés hacer el boludo'"

Seguidamente, se escucha a Spagnuolo decir: "Yo no los jodo más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito o que el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo está todo prolijito, que es lo que a mí me importa".

Por su parte, Sofía Caram aportó información que trascendió por parte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (ATIP), la cual depende del Ministerio Público Fiscal. "La información que llega de Tribunales es que de esos dos teléfonos hay uno que estaba inactivo, lo entrega apagado, lo cual dificulta la extracción del contenido", explicó.

"Pero hay otro que fue comprado en agosto del año pasado, justo después de la primera denuncia por contrataciones directas a la Droguería Suizo Argentina que después no tiene avances. Pero en ese momento es donde el cambia el teléfono. En ese teléfono la ATIP encontró que hay borrados manuales, había chats que se habían borrado de manera manual y no hay ninguna conversación con Javier Milei que era su mejor amigo y de quien él era su abogado", detalló.

"¿Qué quería ocultar Spagnuolo si borró de manera manual en un teléfono que empezó a estar activo en agosto del año pasado y que hoy está en manos de la Justicia?", concluyó.