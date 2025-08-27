Los mejores memes y reacciones por el escándalo por presuntas coimas en la ANDIS
Todo surgió luego de que salieran a la luz una serie de audios que habría grabado Spagnuolo. Las redes sociales se llenaron de mensajes en alusión al tema.
El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivó en la salida de Diego Spagnuolo como titular del organismo, provocó en los últimos días una lluvia de memes y mensajes irónicos en redes sociales en alusión al tema.
En particular, la mayoría de los mensajes publicados en la red social X apuntan a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y Secretaria General de la Presidencia, a quien señalan como presunta beneficiaria de coimas en un esquema de sobornos en ANDIS.
Todo surgió luego de que salieran a la luz una serie de audios que habría grabado Spagnuolo en los que dice que se les exigía a laboratorios farmacéuticos un soborno general del 8% sobre las ventas para evitar licitaciones directas con el Estado.
A su vez, presuntamente, acusaciones sostienen que Karina Milei se habría quedado con un 3% de los presuntos sobornos. Sobre esto, la red social X se llenó de memes.
La respuesta del Gobierno a los audios
En los audios filtrados también se menciona a Eduardo “Lule” Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional, y a la droguería Suizo Argentina - cuyo presidente es Jonathan Kovalivker - quien actuaría como presunta intermediaria en los pagos.
En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó en claro que “estas acciones forman parte de un patrón de accionar de un pequeño grupo que busca desestabilizar”.
“Mientras el Congreso sancionaba la Ley de Emergencia en Discapacidad, se orquestó la difusión de estos audios”, señaló Francos, y agregó: “No es casualidad que coincida con un momento donde se están tomando decisiones que implican recursos económicos importantes”.
A su turno, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró: "Es una monumental operación a dos semanas de una elección clave como es la de la provincia de Buenos Aires". Y fue contundente con su postura: "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem".
“Lule” Menem también se expresó a través de un comunicado difundido en su cuenta de X: “Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”.
Aseguró la “absoluta falsedad del contenido” de los audios y remarcó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”.
“No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente electoral”, expuso.
