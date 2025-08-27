Los mejores memes y reacciones por el escándalo por presuntas coimas en la ANDIS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqetendencias/status/1960719736049676428&partner=&hide_thread=false “UALÁ”



Por esta nueva promoción del creador de Ualá donde hace alusión al 3% de coimas de Karina Milei. pic.twitter.com/wqrDH8cRcv — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) August 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/altocandombe/status/1960518085628322230&partner=&hide_thread=false Salió el nuevo billete de 20 Mil con la firma de Karina pic.twitter.com/b8y25QbtZv — Alto Candombe (@altocandombe) August 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porrnycuentanu1/status/1960521834937364823&partner=&hide_thread=false Karina se quedó con el tres pic.twitter.com/c8ua7TcN1F — Porrónycuentanueva (@Porrnycuentanu1) August 27, 2025

La respuesta del Gobierno a los audios

En los audios filtrados también se menciona a Eduardo “Lule” Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional, y a la droguería Suizo Argentina - cuyo presidente es Jonathan Kovalivker - quien actuaría como presunta intermediaria en los pagos.

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó en claro que “estas acciones forman parte de un patrón de accionar de un pequeño grupo que busca desestabilizar”.

“Mientras el Congreso sancionaba la Ley de Emergencia en Discapacidad, se orquestó la difusión de estos audios”, señaló Francos, y agregó: “No es casualidad que coincida con un momento donde se están tomando decisiones que implican recursos económicos importantes”.

A su turno, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró: "Es una monumental operación a dos semanas de una elección clave como es la de la provincia de Buenos Aires". Y fue contundente con su postura: "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem".

“Lule” Menem también se expresó a través de un comunicado difundido en su cuenta de X: “Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”.

Aseguró la “absoluta falsedad del contenido” de los audios y remarcó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”.

“No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente electoral”, expuso.