Milei negó las acusaciones por las presuntas coimas en la ANDIS y apuntó contra Spagnuolo

agresiones caravana milei

La caravana de Milei en Lomas de Zamora, que ya había generado tensiones con el intendente Federico Otermín por los cortes de tránsito, terminó marcada por este cruce con la prensa.

El mandatario buscó mostrarse cercano a la gente en un bastión del peronismo, pero el escándalo por la denuncia de Spagnuolo terminó robándose parte del protagonismo del acto. De esta manera, no solo intentó desactivar el impacto político de las acusaciones, sino también dejar asentado que el Gobierno enfrentará judicialmente a quienes, según él, buscan ensuciarlo.