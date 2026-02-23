El comunicado del Partido Justicialista contra los que votaron por la Reforma Laboral: "Del lado equivocado"

No es modernización.

No es actualización.

Es retroceso.

Detrás del discurso de la 'libertad' y la 'modernidad' se esconde un programa político, económico y financiero que recorta derechos históricos, debilita la negociación colectiva, extiende la jornada laboral, reduce indemnizaciones y consolida salarios a la baja. Es la agenda del Fondo Monetario Internacional convertida en ley.

partido justicialista

Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar. El peronismo nación para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo.

Un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero: expresa otros intereses.

El debate por la Ley de Bases estuvo atravesado por la vil promesa de que generaría nuevos puestos de trabajo y crecimiento económico. Hoy vemos que los resultados económicos y sociales de este gobierno representan un fracaso:

290.602 trabajadores y trabajadoras formales menos de noviembre desde 2023 a noviembre 2025.

21.938 empleadores menos desde noviembre 2023 a noviembre 2025.

La informalidad laboral pasó de 41,4% en el 4o trimestre de 2023 a 43,3% en el tercer trimestre de 2025.

Desde nuestra responsabilidad política afirmamos con claridad: no acompañaremos ninguna norma que legalice la esclavitud laboral.

La Argentina no necesita menos derechos. Necesita más industria, más producción, mejores salarios y un Estado que fortalezca una sociedad más igualitaria; que garantice los mismos puntos de partida para que cada persona pueda soñar y construir ese sueño con dedicación, trabajo y voluntad.

El peronismo tiene una propuesta de modernización clara. Salario Mínimo acorde a la Canasta Básica, participación en las ganancias, ampliación de licencias parentales, derecho a la desconexión digital, reducción de la jornada laboral, derechos para trabajadores de plataformas y comité mixto de seguridad e higiene; entre otros puntos es lo que necesitan las y los trabajadores argentinos.

La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes, por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado."