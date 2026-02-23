El comunicado del Partido Justicialista contra los que votaron por la Reforma Laboral: "Del lado equivocado"
Este lunes se confirmó que el interbloque del PJ en el Senado perdió a cinco hombres que ahora votarían a favor de la reforma laboral de Javier Milei.
El Partido Justicialista emitió este lunes un comunicado a través de las redes sociales en el que denunció que la Reforma Laboral del gobierno de Javier Milei "es la agenda del Fondo Monetario Internacional convertida en ley", y que cualquiera de los legisladores nacionales -propios o ajenos- que vote a su favor "no expresa al movimiento obrero: expresa otros intereses".
Al acercarse la fecha límite para la votación en el Senado del texto de la Reforma Laboral (o "Modernización"), el PJ liderado por Cristina Kirchner dejó asenatado su opinión sobre el proyecto, que fue duramente criticado en Diputados antes de su aprobación.
El proyecto oficialista volvió al Senado como Cámara de origen para ser aprobado con las modificaciones realizadas la semana pasada en Diputados.
El mensaje del Partido Justicialista llega en horas en que su interbloque en el Senado perdió a cinco hombres de Convicción Federal, que votarían con el oficialismo para aprobar la Reforma Laboral lbertaria con los dos tercios necesarios.
Qué dice el comunicado del Partido Justicialista
"La aprobación del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional abre una nueva etapa de precarización y transferencia de riqueza: el pueblo trabajador, tiempo y en consecuencia salud física y salud mental. La historia del país ya mostró hacia dónde conduce este camino, y por eso afirmamos con claridad: va a fracasar. Sin un modelo económico que apueste por la industria, la producción y el empleo no existe ley capaz de crear trabajo digno.
No es modernización.
No es actualización.
Es retroceso.
Detrás del discurso de la 'libertad' y la 'modernidad' se esconde un programa político, económico y financiero que recorta derechos históricos, debilita la negociación colectiva, extiende la jornada laboral, reduce indemnizaciones y consolida salarios a la baja. Es la agenda del Fondo Monetario Internacional convertida en ley.
Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar. El peronismo nación para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo.
Un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero: expresa otros intereses.
El debate por la Ley de Bases estuvo atravesado por la vil promesa de que generaría nuevos puestos de trabajo y crecimiento económico. Hoy vemos que los resultados económicos y sociales de este gobierno representan un fracaso:
- 290.602 trabajadores y trabajadoras formales menos de noviembre desde 2023 a noviembre 2025.
- 21.938 empleadores menos desde noviembre 2023 a noviembre 2025.
- La informalidad laboral pasó de 41,4% en el 4o trimestre de 2023 a 43,3% en el tercer trimestre de 2025.
Desde nuestra responsabilidad política afirmamos con claridad: no acompañaremos ninguna norma que legalice la esclavitud laboral.
La Argentina no necesita menos derechos. Necesita más industria, más producción, mejores salarios y un Estado que fortalezca una sociedad más igualitaria; que garantice los mismos puntos de partida para que cada persona pueda soñar y construir ese sueño con dedicación, trabajo y voluntad.
El peronismo tiene una propuesta de modernización clara. Salario Mínimo acorde a la Canasta Básica, participación en las ganancias, ampliación de licencias parentales, derecho a la desconexión digital, reducción de la jornada laboral, derechos para trabajadores de plataformas y comité mixto de seguridad e higiene; entre otros puntos es lo que necesitan las y los trabajadores argentinos.
La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes, por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado."
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario