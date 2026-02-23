Tras sacar la reforma laboral, Javier Milei presentará el domingo su agenda para el año legislativo

milei 4

Para este viernes ya está confirmado el cierre formal de sesiones extraordinarias donde, en ese último día, se tratarán en el Senado los proyectos incluidos en el temario oficial, como la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Asimismo, se prevén algunos encuentros puntuales con ciertos ministros, aunque sin fecha aparente, para repasar el cumplimiento de las metas fiscales proyectadas para el primer trimestre de este año.