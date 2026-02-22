La palabra del jubilado detenido en el Congreso: "Ya no tenemos miedo"
El día jueves, durante la marcha en contra de la Reforma laboral, se viralizó la detención de Carlos, un jubilado que había dado minutos antes una nota a C5N.
Carlos "Chacha" integra habitualmente las marchas de los jubilados de los miércoles pero esta vez su imagen se hizo famosa un jueves. El día de la marcha contra la Reforma laboral que se debatía en el Congreso. Luego de brindar una entrevista al canal C5N la policía lo fue a buscar y lo detuvo. El segmento se hizo viral en las redes. Ahora, unos días más habló con el canal sobre el episodio.
El jubilado, llamado Carlos Dawlowski, había expuesto su rechazo a la reforma laboral y remarcó la manifestación contra el proyecto: "Vinimos a apoyar a los trabajadores. Esta ley no puede salir. El pueblo argentino tiene que recuperar la Patria. Hay que salir a luchar por los derechos", expresó en diálogo con el móvil de El Diario, por C5N, a cargo del periodista Hernán Nucera.
En tal sentido, cuestionó el operativo policial. "Es una cacería humana. No les tenía miedo, los encaré y les dije lo que tenía que decirles. Con 75 años, les dije 'vení, cuerpo a cuerpo' y no se animan. Son cagones. El pueblo argentino tiene que recapacitar. Me dio mucho dolor cómo corrían los pibes jóvenes. La gente estaba desesperada", marcó. Tras ese momento, visiblemente afligido, advirtió que "el pueblo unido jamás será vencido".
En tanto, luego de unos minutos, el jubilado fue detenido por las fuerzas de seguridad. "Vinieron a buscar a Carlos y lo detuvieron. Lo vinieron a buscar dos personas con camisa celeste y camperas de la brigada de la Policía Federal. Lo tomaron del brazo y se lo llevaron al otro lado de la valla. También tiraron gases a los periodistas", marcó el cronista Adrián Salonia.
El testimonio de Carlos
"A nosotros nos van a sacar muertos nada más del Congreso, ya no tenemos miedo", sostuvo el hombre entrevistado tras la marcha. "Chaca no corre más, Chaca se la aguanta, vengo a luchar por ustedes", contó Carlos que le dijo a una fotógrafa durante la represión que lo instaba a escaparse de los palazos y los gases. "Lo más indignante de todo es el pueblo contra el pueblo, yo me di cuenta que hay muchachos de la policía que no querían pegar, yo me doy cuenta", relató.
