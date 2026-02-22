La palabra del jubilado detenido en el Congreso: "Ya no tenemos miedo"

El testimonio de Carlos

"A nosotros nos van a sacar muertos nada más del Congreso, ya no tenemos miedo", sostuvo el hombre entrevistado tras la marcha. "Chaca no corre más, Chaca se la aguanta, vengo a luchar por ustedes", contó Carlos que le dijo a una fotógrafa durante la represión que lo instaba a escaparse de los palazos y los gases. "Lo más indignante de todo es el pueblo contra el pueblo, yo me di cuenta que hay muchachos de la policía que no querían pegar, yo me doy cuenta", relató.