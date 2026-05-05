Quién es Matías Tabar, el contratista que hundió a Manuel Adorni

Más allá del contenido político, Tabar también muestra su faceta personal vinculada al deporte, con posteos sobre competencias de resistencia, ciclismo y actividades con cuatriciclos, donde comparte entrenamientos, recorridos y participaciones en distintas pruebas.

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Las claves de la declaración de Matías Tabar que compromete a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

En su declaración judicial, el contratista sostuvo que el pago se realizó en efectivo y en dos etapas: una primera entrega de US$55 mil en 2024 y otra de US$190 mil en 2025. Asimismo, presentó una conversación reciente de WhatsApp en la que Adorni lo contactó mediante mensajes temporales y, según su relato, le ofreció asistencia o la posibilidad de que su equipo lo ayudara en el marco de la causa.

También, explicó que inicialmente consideró esa opción, pero que luego decidió rechazarla tras recibir asesoramiento, para evitar cualquier interpretación de coordinación. Detalló que las obras se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 en un lote de 400 metros cuadrados, donde se hicieron mejoras en pisos, baño, cocina, quincho y pileta, además de la construcción de una cascada en el jardín.

Por último, aportó su teléfono celular y la información de los trabajadores que participaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.