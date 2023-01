El cruce de un funcionario con un economista liberal que quiere manejar después de tomar

"Esto de alcohol cero en el volante quiere decir que si salgo a comer un asado a un restaurante, no puedo tomar ni media copa de vino? Queda muy bueno una asado de tira con jugo de naranja, agua o Coca sin Azúcar En mi opinión 0.5 estaba perfecto", puso Cachanosky en sus redes y Carignano le respondió: "Roberto, si va a un restaurante a comer un asado puede tomarse las copas de vino que desee. Lo que no puede hacer es manejar después de haberlo hecho, por su bien y por el de los demás. A esto apunta la ley, no a que usted no tome"

