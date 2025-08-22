El cuestionamiento de Pamela David a Karina Milei por los audios de las coimas: "¿No puede desmentirlo?"

Pamela David Karina Milei

Esta semana Karina Milei había desmentido a Pamela David, quien días antes aseguró que la secretaria general de la Presidencia utiliza un reloj Rolex de u$s35.000, y dijo que la iba a denunciar ante la justicia por "calumnias e injurias".

"Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron", manifestó la funcionaria nacional en su cuenta de X.

Y agregó: "Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias. El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir"

"Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder. Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras", concluyó.

Qué dijo Pamela David sobre Karina Milei

En un fragmento de su programa, que se emite por la pantalla de América TV, la conductora, a la que solo el presidente puede calificar de "kuka", expresó: "Hace 15 años se hablaba del reloj de Cristina, ¿pero nadie va a hablar del Rolex de Karina de 35.000 dólares?".

"Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares. Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá", afirmó.

