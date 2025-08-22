El cuestionamiento de Pamela David a Karina Milei por los audios de las coimas: "¿No puede desmentirlo?"
Después de la polémica del Rolex, la conductora volvió a cruzar a la secretaria general de la Presidencia, ahora por los audios.
Pamela David cuestionó a Karina Milei, ahora por la viralización de audios que se le atribuyen al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo y en los que la secretaria general de la presidencia estaría involucrada.
En las grabaciones se escucha la voz de un hombre, que sería Spagnuolo, quien se refiere a presuntos pedidos de coimas en su organismo. En uno de los audios menciona a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, a otros funcionarios y a Karina Milei.
Al tratar el tema en su programa, Pamela David comenzó: “Semana intensísima, porque fue intensísima, entre los audios de las supuestas coimas... ¿No se ha emitido una palabra oficial sobre el tema?”, le preguntó la conductora a su columnista Mariana Contartesi.
Y siguió: “¿La sociedad no necesita que se aclare y, si no son ciertos los audios, saber que no son ciertos? Porque a mí Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, celebro que me haya corregido en sus redes sociales porque yo me equivoqué con su reloj, pero ¿no es capaz de negar un audio con semejante barbaridad, donde se la trata de coimera? Porque eso fue así desde que aparecieron los audios".
Pamela después siguió: “Bueno... No me queda claro igual, eh... Tenemos muchos temas, pero me quedan más dudas que certezas. Porque que lo despidan no está mal si el tipo se hace cargo de que estaba cobrando. Pero tienen que salir a hablar y aclarar. Y si no es cierto, demostrarlo”.
Esta semana Karina Milei había desmentido a Pamela David, quien días antes aseguró que la secretaria general de la Presidencia utiliza un reloj Rolex de u$s35.000, y dijo que la iba a denunciar ante la justicia por "calumnias e injurias".
"Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron", manifestó la funcionaria nacional en su cuenta de X.
Y agregó: "Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias. El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir"
"Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder. Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras", concluyó.
Qué dijo Pamela David sobre Karina Milei
En un fragmento de su programa, que se emite por la pantalla de América TV, la conductora, a la que solo el presidente puede calificar de "kuka", expresó: "Hace 15 años se hablaba del reloj de Cristina, ¿pero nadie va a hablar del Rolex de Karina de 35.000 dólares?".
"Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares. Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá", afirmó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario