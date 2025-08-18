Karina Milei cruzó a Pamela David por afirmar que usa un reloj de u$s35.000

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1957488409527603519?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957491067000909908%7Ctwgr%5Ec9f21e263314e979945556ed42ddb0a7c0fb6ae2%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fkarina-milei-nego-tener-un-rolex-de-us35000-y-dijo-que-llevara-a-la-justicia-a-pamela-david-nid18082025%2F&partner=&hide_thread=false DESENMASCARANDO AQUÍ A UNA MENTIROSA Y A UNA OPERADORA...

Los kukas no pierden sus mañas...

CIAO! https://t.co/XJ0ciDJHB9 — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2025

Qué dijo Pamela David sobre Karina Milei

En un fragmento de su programa, que se emite por la pantalla de América TV, la conductora, a la que solo el presidente puede calificar de "kuka", expresó: "Hace 15 años se hablaba del reloj de Cristina, ¿pero nadie va a hablar del Rolex de Karina de 35.000 dólares?".

"Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares. Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá", afirmó.