Familiar apuntó contra Lule y Martín Menem: "Están metidos en los hechos de corrupción del gobierno"

"Todos los hechos de corrupción comprobables del Gobierno de Javier Milei, están metidos esta gente. Están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno que solamente buscan negocios y su rédito económico, lejos de poder resolver los problemas de la gente, y de nuestra provincia", convino.

Los Menem que se volvieron libertarios y porteños chocaron contra la mentalidad de su provincia de origen, y desde La Rioja su primo les reclamó: "Martín Menem fue elegido diputado por nuestra provincia y no viene casi nunca. Sortea su sueldo, que me daría vergüenza sortear el sueldo con la cantidad de plata que está haciendo con los manejos que tiene dentro del Gobierno, y está haciendo videos desde la comodidad de su despacho y en la provincia hay muchísima gente que está esperándolo para que dé explicaciones".

En el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se ordenaron múltiples allanamientos. En uno de esos operativos la policía dio con Diego Spagnuolo, otrora titular de esa dependencia estatal.

Mientras tanto, la justicia investiga unos audios en los que se escucha la voz de un hombre, que sería Spagnuolo, quien se refiere a presuntos pedidos de coimas en su organismo. En uno de los mensajes el interlocutor menciona a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y a Karina Milei, entre otros funcionarios.

"La gente se está desencantando de La Libertad Avanza, pero todavía necesitamos que el peronismo sea opción, que las bases y los dirigentes sigamos teniendo la autocrítica necesaria para poder convencer, persuadir y ser opción este 26 de octubre y obviamente en el 2027", subrayó el funcionario de Ricardo Quintela.