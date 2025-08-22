Familiar apuntó contra Lule y Martín Menem: "Están metidos en los hechos de corrupción del gobierno"
El ministro de Desarrollo de La Rioja, Alfredo Menem, opinó que "no es novedad" el concepto de que sus primos estén vinculados al supuesto pago de coimas.
El ministro de Desarrollo de La Rioja, Alfredo Menem, estimó este viernes que sus primos Lule y Martín Menem, pueden estar "metidos" en los hechos de corrupción que tienen como protagonista al presidente Javier Milei y a su hermana y funcionaria, Karina Milei, por el pago de coimas.
"Para nosotros acá, en La Rioja, este tipo de situaciones no es novedad. El gobernador de nuestra provincia, Ricardo Quintela, ha sido el primero que levantó la voz en contra de los atropellos y del manejo que está llevando adelante el gobierno nacional, en contra de los intereses de los argentinos", disparó Menem en una comunicación con el periodista Lautaro Maislin.
"En ese sentido, este grupo de personajes que están rodeado al Presidente, o a la hermana del Presidente, representan eso: intereses de pocos. Llegaron a la política y a la gestión para hacer plata, para hacer negocios, y es lo único que les interesa", sentenció.
"Sentimos obviamente vergüenza, impotencia", se apresuró a aclarar el ministro de La Rioja, que buscó diferenciarse de sus primos libertarios, hoy principales impulsores del armado político bajo el mando de Karina Milei.
"Ayer lo escuchaba en la maratónica sesión a un diputado nacional que es de La Libertad Avanza azorado de cómo están viviendo ellos en primera persona la situación que se está desarrollando", señaló Alfredo Menem en referencia a los supuestos manejos de sus primos investigados por la Justicia Federal.
"Todos los hechos de corrupción comprobables del Gobierno de Javier Milei, están metidos esta gente. Están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno que solamente buscan negocios y su rédito económico, lejos de poder resolver los problemas de la gente, y de nuestra provincia", convino.
Los Menem que se volvieron libertarios y porteños chocaron contra la mentalidad de su provincia de origen, y desde La Rioja su primo les reclamó: "Martín Menem fue elegido diputado por nuestra provincia y no viene casi nunca. Sortea su sueldo, que me daría vergüenza sortear el sueldo con la cantidad de plata que está haciendo con los manejos que tiene dentro del Gobierno, y está haciendo videos desde la comodidad de su despacho y en la provincia hay muchísima gente que está esperándolo para que dé explicaciones".
En el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se ordenaron múltiples allanamientos. En uno de esos operativos la policía dio con Diego Spagnuolo, otrora titular de esa dependencia estatal.
Mientras tanto, la justicia investiga unos audios en los que se escucha la voz de un hombre, que sería Spagnuolo, quien se refiere a presuntos pedidos de coimas en su organismo. En uno de los mensajes el interlocutor menciona a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y a Karina Milei, entre otros funcionarios.
"La gente se está desencantando de La Libertad Avanza, pero todavía necesitamos que el peronismo sea opción, que las bases y los dirigentes sigamos teniendo la autocrítica necesaria para poder convencer, persuadir y ser opción este 26 de octubre y obviamente en el 2027", subrayó el funcionario de Ricardo Quintela.
