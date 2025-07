El día en el que Javier Milei insultó a un diputado y salió corriendo por los pasillos de un canal

Llegando al nudo de la historia, el platense contó: " En un programa el pibe me empezó a insultar, así como insultó a Kicillof el otro día, y cuando terminó el programa lo corrí. Se fue corriendo, literal", sostuvo. El remate de la anécdota se dio al otro día de esa carrera, cuando según Lipovetzky "estaba en otro canal, bajando del ascensor, y cuando salgo lo veo a Milei que viene como a querer abrazarme y a pedirme perdón. A partir de ese día la relación no fue buena", cerró entre risas.

“A Javier Milei lo conocí mucho, y de pronto me encontré con un tipo que te decía cualquier barbaridad en la cara. Es un mitómano perverso”. Las palabras son del exdiputado nacional Daniel Lipovetzky, quien en diálogo exclusivo con Diagonales Stream reconoció que ambos mantuvieron “discusiones casi violentas” porque el líder libertario “no tiene códigos” y “maltrata” a su entorno. El programa económico, las elecciones porteñas y la cabeza del Presidente: “Es una persona que no tiene empatía. Nunca imaginé que podría ser votado por la gente”.

Luego contó que: “Charlamos mucho, y de pronto me encontré con un tipo que después ibas a otro programa y te decía cualquier barbaridad en la cara. Eso para mí es inadmisible.Es un mitómano perverso, sin lugar a dudas, perverso. No tiene incorporado el concepto de la empatía en su vida, para él la empatía no existe”, afirmó Lipovetzky, exlegislador nacional y bonaerense, actualmente perteneciente al Movimiento Al Desarrollo (MAD) del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

“Nunca imaginé que alguien con esas ideas pudiera ser votado por la gente. Se lo he dicho incluso a él, para mí sus ideas no representaban ni el 5%... Y también tuve por supuesto mis diferencias personales, que son las que dije que iban a signar su Gobierno. Milei no tiene ningún tipo de código o vínculo personal, por eso maltrata a sus funcionarios y los echa. Eso que nosotros lo vemos en lo público también lo vemos en lo privado, por eso yo tuve mis discusiones casi violentas en su momento”, comentó a continuación, y advirtió: “Cuando sos Presidente de la Nación, si no sos empático… Pobres los argentinos”.

“La mayoría de la gente sufre el plan económico de Milei ”, remarcó luego. En tanto, sobre el reciente desempeño de Larreta en las elecciones porteñas, Lipovetzky indicó: “Estamos muy contentos con el 8%. Con una campaña muy chiquita en materia de recursos, el resultado es muy bueno. El PRO, con todo el aparato de Gobierno y con una campaña enorme, obtuvo cinco legisladores, mientras que Horacio obtuvo tres con una campaña absolutamente personal y sin recursos. Eso es muy positivo”.