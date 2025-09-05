Interna libertaria: desafiante, el Gordo Dan volvió a publicar el tuit contra Luis Juez que había borrado
Tras las críticas de Guillermo Francos, el influencer redobló la apuesta, volvió a publicar el violento tuit y cargó contra el Jefe de Gabinete de Javier Milei.
Las internas en La Libertad Avanza parecen no tener fin. Al "festival" de filtraciones de audios y videos surgidos del interior mismo del partido gobernante se sumó ahora el abierto enfrentamiento entre, Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan", una de las espadas más violentas el gobierno libertario en las redes sociales, y el Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Francos.
Fiel a su destemplado estilo, el Gordo Dan la emprendió contra el senador Luis Juez, un usual aliado del gobierno libertario en la Cámara Alta quien sin embargo el jueves colaboró con su voto a voltear el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El referente de la magra agrupación "Las fuerzas del Cielo" publicó un incendiario tuit que tuvo que borrar pocas horas después debido al escándalo y la catarata de críticas que le llovieron.
Sin embargo, tras la lapidaria crítica de Francos, desafiante, el Gordo Dan subió una captura del mismo tuit que había borrado y la emprendió luego contra el Jefe de Gabinete.
La nueva interna libertaria
El contrapunto se desató luego de que el jefe de los ministros calificara públicamente de “repudiable” al posteo Parisini en el que había atacado a Juez y a su hija que padece una discapacidad severa.
“Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar”, dijo sin dudar Francos al ser consultado sobre el polémico mensaje del troll libertario.
Francos aseguró además que el tuit del Gordo Dan era "una grosería" e intentó despegar al gobierno de Javier Milei del exabrupto al dejar públicamente en claro que Parisini “no forma parte del Gobierno” y puntualizó que “La Libertad Avanza no comparte” el tenor de las expresiones contra Juez.
Frente a esto Parisini volvió a publicar el polémico mensaje y salió a desafiar a Francos abiertamente: “Ni un paso atrás, Guille”.
Y siguió: “Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA”.
Luego redobló la apuesta: “Cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”.
