El Dipy fue sobreseído en una causa por abuso sexual y dijo que habló con Javier Milei: "Que no pase más"
La Justicia dictó el sobreseimiento de El Dipy en una causa por abuso y extorsión, y el músico apuntó contra Mía Moroso con duras acusaciones.
La situación judicial de David Adrián Martínez, conocido como El Dipy, tuvo un desenlace favorable en las últimas horas: fue sobreseído luego de que la Justicia considerara que no existen pruebas suficientes para sostener las imputaciones en su contra.
La investigación se había iniciado en 2024 a partir de una denuncia por presunto abuso sexual y extorsión. Sin embargo, tras analizar el material reunido, el tribunal concluyó que no hay elementos sólidos para avanzar hacia un juicio, por lo que decidió cerrar el caso en esta instancia.
Luego de conocerse la decisión, el cantante habló públicamente y apuntó contra Mía Moroso, a quien acusó de haber mentido en su denuncia. Según expresó, el trasfondo del caso estaría vinculado a intereses políticos.
En ese contexto, el artista también publicó un mensaje en redes sociales en el que involucró al presidente Javier Milei. “Acabo de hablar con @JMilei que se enteró de la denuncia falsa que me hizo la concejal Amoroso de José C. Paz. Dijo que va a hacer lo que tenga que hacer para que esto no pase más, que paguen los que tengan que pagar y que va a poner en autos a la responsable. Gracias Javier!!”, escribió.
En sus declaraciones, el músico sostuvo que la denuncia fue utilizada como una herramienta para perjudicarlo en el ámbito público, en un contexto donde había comenzado a tener mayor participación y visibilidad política.
La resolución judicial implica el cierre del expediente y pone fin, por ahora, a un caso que había tenido fuerte repercusión mediática desde su inicio. De todos modos, la polémica continúa fuera de los tribunales, con cruces y acusaciones entre las partes.
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