El Dipy fue sobreseído en una causa por abuso sexual y dijo que habló con Javier Milei: "Que no pase más"

En ese contexto, el artista también publicó un mensaje en redes sociales en el que involucró al presidente Javier Milei. “Acabo de hablar con @JMilei que se enteró de la denuncia falsa que me hizo la concejal Amoroso de José C. Paz. Dijo que va a hacer lo que tenga que hacer para que esto no pase más, que paguen los que tengan que pagar y que va a poner en autos a la responsable. Gracias Javier!!”, escribió.