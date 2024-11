El divertido sketch de la TV peruana en el que Javier Milei se pelea con Lula, Petro y Boric

El presidente Javier Milei fue el único de los mandatarios que no salió en la foto de la Cumbre del G20 en Río de Janeiro a pesar de haber asistido. También fue el único que no logró una sonriente bienvenida de parte del anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, y parece que los problemas no fueron sólo protocolares, ya que habría protagonizado un altercado con su par de Colombia, Gustavo Petro.