"Está cómo loca": quién es "el porcino iraní" a la que atacó Javier Milei

El ataque de Javier Milei al "porcino iraní"

Uno de los puntos más polémicos fue la referencia a supuestos aportes provenientes de Rusia para influir en los medios locales. En este contexto, Milei arremetió: "Por eso el porcino iraní está como loca. Está todo el tiempo con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo. Porque toda esa runfla tiene socios de los más variados que nunca se imaginarían".

Para finalizar, el jefe de Estado sugirió que esta red de "operaciones" cuenta con el apoyo de actores económicos y políticos inesperados, reforzando su narrativa de una lucha frontal contra una "casta" que excede las fronteras nacionales y busca entorpecer el rumbo económico del país.

Si bien no dio nombres ni apellidos, en las redes sociales muchos interpretaron que se trataba de una exdirigente de su espacio.

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