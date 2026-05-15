"Está cómo loca": quién es "el porcino iraní" a la que atacó Javier Milei
En un raid mediático, el Presidente lanzó agravios para todos los frentes, en este caso para denunciar supuestas operaciones en su contra.
En el marco de una maratónica jornada de entrevistas por canales de streaming, el presidente Javier Milei realizó explosivas declaraciones sobre las críticas a su plan de Gobierno, en plena crisis económica, y se detuvo un sector al que acusó de operaciones para desestabilizarlo.
Durante sus intervenciones en Neura y Carajo, el mandatario denunció una conspiración internacional para desestabilizar su gestión y apuntó, con términos muy agresivos contra un "porcino iraní", que muchos asociaron a una exdiputada de La Libertad Avanza (LLA).
En medio de teorías conspirativas, Milei no dudó en calificar el clima político de los últimos meses como un ataque coordinado contra las instituciones. "Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones", afirmó, vinculando este accionar con un plan mayor para derrocarlo.
En un tramo de la charla, el libertario aseguró que "un conjunto de hijos de puta" intentaron un golpe financiado desde Venezuela.
El ataque de Javier Milei al "porcino iraní"
Uno de los puntos más polémicos fue la referencia a supuestos aportes provenientes de Rusia para influir en los medios locales. En este contexto, Milei arremetió: "Por eso el porcino iraní está como loca. Está todo el tiempo con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo. Porque toda esa runfla tiene socios de los más variados que nunca se imaginarían".
Para finalizar, el jefe de Estado sugirió que esta red de "operaciones" cuenta con el apoyo de actores económicos y políticos inesperados, reforzando su narrativa de una lucha frontal contra una "casta" que excede las fronteras nacionales y busca entorpecer el rumbo económico del país.
Si bien no dio nombres ni apellidos, en las redes sociales muchos interpretaron que se trataba de una exdirigente de su espacio.
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