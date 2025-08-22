Javier Milei evitó referirse a las coimas: se centró en las tasas de interés que suben por el "riesgo kuka"

Pero las tasas subieron porque hay temor a una eventual victoria de “los kukas” en las próximas elecciones: ante el fin del mundo, las tasas de interés se disparan al infinito, ejemplificó.

Según Milei, todo se va a resolver con un empate o una victoria por un voto de La Libertad Avanza (LLA) para poner “el último clavo en el cajón del kirchnerismo”.

La “era dorada” comenzaría entonces después de octubre, tras la victoria electoral libertaria, aventuró el Presidente, que durante muchas breves pausas no recibió los aplausos esperados.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario