Javier Milei evitó referirse a las coimas: se centró en las tasas de interés que suben por el "riesgo kuka"
El Presidente cerró el acto por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con un discurso meramente electoral, en el que habló de teoría económica.
La difusión de los audios de Diego Spagnuolo denunciando el pago de coimas en la dependencia gubernamental que dirigía, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), parece haber golpeado a Javier Milei donde más le duele, en el territorio que parecía dominar a gusto: las redes sociales.
De acuerdo al último informe realizado por al Consultora Ad Hoc, la imagen negativa del Presidente se disparó a la luz de ese escándalo sobre el cual se esperaba alguna declaración durante su discurso para cerrar el acto por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Alguna aclaración, alguna desmentida, alguna opinión sobre el hecho que sacude el núcleo de su gobierno, salpicando a la persona de su mayor confianza: “el Jefe” Karina Milei. Pero no: el mandatario no mención alguna, ni directa ni tangencialmente, del suceso político más relevante de las últimas horas, quizá de todo su mandato.
Arrancó anunciando que hablaría de un tema importante: “la volatilidad de la tasa de interés” para “un auditorio técnico” que quizá esperaba alguna definición política de cara al presente, pero enfrentó una “clase magistral” del profesor Milei, con la cual evadió toda referencia a la actualidad para concluir con alusiones al futuro: las elecciones venideras.
Fue un discurso “teórico-electoral” a través del cual culpó al “riesgo kuka” por la suba desmedida de las tasas de interés fijadas por el Banco Central. En resumen, tras repasar holgadamente cuestiones técnicas, dijo que al haber mucho dinero circulando, subieron las tasas para que esa abundancia no vaya al dólar.
Pero las tasas subieron porque hay temor a una eventual victoria de “los kukas” en las próximas elecciones: ante el fin del mundo, las tasas de interés se disparan al infinito, ejemplificó.
Según Milei, todo se va a resolver con un empate o una victoria por un voto de La Libertad Avanza (LLA) para poner “el último clavo en el cajón del kirchnerismo”.
La “era dorada” comenzaría entonces después de octubre, tras la victoria electoral libertaria, aventuró el Presidente, que durante muchas breves pausas no recibió los aplausos esperados.
