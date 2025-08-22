La Justicia le prohíbe salir del país a Diego Spagnuolo tras el escándalo

diego spagnuolo milei menem Diego Spagnuolo, Martín Menem y Javier Milei.

Al momento, no hubo pedido de detención contra Spagnuolo por parte del fiscal Franco Picardi que tiene delegada la causa. “Fuimos por la prueba, para resguardarla”, informaron fuentes judiciales a Ambito.com.

Cabe señalar que la Justicia secuestró dos teléfonos celulares, de los cuales uno lo llevaba consigo y otro que estaba en un automóvil, una máquina de contar billetes y documentación que le fue solicitada al ex titular de ANDIS. También billetes de baja denominación.

Los procedimientos, realizados por la Policía de la Ciudad, fueron ordenados a pedido del fiscal Picardi, que tiene delegada la causa a cargo del juez Sebastián Casanello. Se investigan los escandalosos audios atribuidos a Spagnuolo sobre supuestas coimas, algunas de las cuales habrían ido a manos de Karina Milei, según surge de los audios.

Hojas de pago por $ 10.828.052.146

Uno de los procedimientos fue realizado en una dependencia de la Agencia de Discapacidad en la calle Ramsay 2250. Allí se encontró algo relevante para los investigadores, “una foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $ 10.828.052.146”

Miles de dólares en un automóvil

Durante uno de los allanamientos que se realizó en Nordelta, Emmanuel Kovalivker intentó abandonar su domicilio, siendo interceptado por personal policial en un automóvil.

En el vehículo se hallaron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, además de anotaciones que fueron secuestrados en el procedimiento y el pasaporte del imputado.

Diego Spagnuolo

El caso

La investigación que tramita en los tribunales de Comodoro Py se inició a partir de una denuncia realizada por el abogado Dalbón tras la difusión de audios en los que se habla de retornos, coimas solicitadas a laboratorios de medicamentos que proveen a Andis y que iban a parar supuestamente a manos de funcionarios. Los audios son atribuidos a Spagnuolo.

Se denunció ante la justicia a la droguería Suizo Argentina, y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción.

En los audios, Spagnuolo menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente Javier Milei tiempo atrás.

Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones oficiales por los audios.

Los procedimientos realizados

Avda. Hipólito Yrigoyen 1447 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad -, Resultado Negativo

Calle Ramsay 2250 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad. Resultado: Se secuestraron (6) solicitudes de gestión de pagos total (42) fojas y (1) foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $ 10.828.052.146.

Calle Monroe 801, CABA – Laboratorio Droguería Suizo Argentina. Resultado: Se procedió al secuestro de (15) QUINCE CAJAS conteniendo en su interior documentación de interés para la causa, y (01) UN PENDRIVE que también contiene en su interior información de interés para la causa.

Nordelta Barrio La Isla, lote 6, con el secuestro de U$S 266.000 y $ 7.000.000, el teléfono celular del imputado Emmanuel Kovadivker y su pasaporte.

Nordelta Lote 180 - Barrio El Golf – Nordelta. PBA. Resultado: No hay moradores.

Barrio Altos de Campo Grande,Pilar. Resultado dos teléfonos celulares, documentos, billetes de baja denominación y una máquina de contar billetes.

Pedido de detención del denunciante

El abogado Dalbón consideró que Spagnuolo está “en una posición de altísimo incentivo para sustraerse de la justicia, valiéndose de contactos políticos y acceso privilegiado a información sensible”.

Por ello pidió su inmediata detención, al igual que la de los directivos del laboratorio Suizo Argentino. “En efecto, todos los imputados tienen acceso a información clave, redes de contacto y recursos económicos que les permitirían manipular, destruir o alterar pruebas”, advirtió el letrado.