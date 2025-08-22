La Justicia le prohíbe salir del país a Diego Spagnuolo tras el escándalo
Luego de la difusión de escandalosos audios, el juez federal Sebastián Casanello dispuso la prohibición de salida para el extitular de la ANDIS.
El juez federal Sebastián Casanello prohibió la salida del país al desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a los directivos del laboratorio Suizo Argentina. De esta manera, además del exdirector de la entidad, no podrán salir del país Emmanuel Kovalivker, Jonathan Kovalivker y Eduardo Kovalivker, responsables del laboratorio en cuestión.
La medida fue ordenada en la causa en la que se investiga una trama de corrupción tras la difusión de audios en los que se escucha a Spagnuolo hablar sobre retornos que iban a manos de funcionarios, incluida Karina Milei.
La orden fue impartida tras los allanamientos realizados en la causa en la que se incautaron órdenes de pago multimillonarias a la droguería, los teléfonos de Spagnuolo y de los directivos del laboratorio y 266 mil dólares en un automóvil de Emmanuel Kovalivker, uno de los involucrados.
Audios de las coimas: allanaron a Spagnuolo y secuestraron sus teléfonos
También allanaron la ANDIS y el laboratorio Suizo Argentino, y secuestraron 266 mil dólares en el auto de uno de sus directivos cuando intentaba irse de Nordelta. En una dependencia de ANDIS encontraron hojas de pagos a la empresa Suizo Argentina por $ 10.828.052.146. El denunciante Dalbón pidió la urgente detención de Spagnuolo y los dueños de la droguería-
En el marco de 15 allanamientos que se realizaron desde la madrugada, la Justicia logró localizar este mediodía al desplazado director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en el country Altos de Campo Grande en el partido de Pilar.
Al momento, no hubo pedido de detención contra Spagnuolo por parte del fiscal Franco Picardi que tiene delegada la causa. “Fuimos por la prueba, para resguardarla”, informaron fuentes judiciales a Ambito.com.
Cabe señalar que la Justicia secuestró dos teléfonos celulares, de los cuales uno lo llevaba consigo y otro que estaba en un automóvil, una máquina de contar billetes y documentación que le fue solicitada al ex titular de ANDIS. También billetes de baja denominación.
Los procedimientos, realizados por la Policía de la Ciudad, fueron ordenados a pedido del fiscal Picardi, que tiene delegada la causa a cargo del juez Sebastián Casanello. Se investigan los escandalosos audios atribuidos a Spagnuolo sobre supuestas coimas, algunas de las cuales habrían ido a manos de Karina Milei, según surge de los audios.
Hojas de pago por $ 10.828.052.146
Uno de los procedimientos fue realizado en una dependencia de la Agencia de Discapacidad en la calle Ramsay 2250. Allí se encontró algo relevante para los investigadores, “una foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $ 10.828.052.146”
Miles de dólares en un automóvil
Durante uno de los allanamientos que se realizó en Nordelta, Emmanuel Kovalivker intentó abandonar su domicilio, siendo interceptado por personal policial en un automóvil.
En el vehículo se hallaron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, además de anotaciones que fueron secuestrados en el procedimiento y el pasaporte del imputado.
El caso
La investigación que tramita en los tribunales de Comodoro Py se inició a partir de una denuncia realizada por el abogado Dalbón tras la difusión de audios en los que se habla de retornos, coimas solicitadas a laboratorios de medicamentos que proveen a Andis y que iban a parar supuestamente a manos de funcionarios. Los audios son atribuidos a Spagnuolo.
Se denunció ante la justicia a la droguería Suizo Argentina, y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción.
En los audios, Spagnuolo menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente Javier Milei tiempo atrás.
Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones oficiales por los audios.
Los procedimientos realizados
- Avda. Hipólito Yrigoyen 1447 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad -, Resultado Negativo
- Calle Ramsay 2250 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad. Resultado: Se secuestraron (6) solicitudes de gestión de pagos total (42) fojas y (1) foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $ 10.828.052.146.
- Calle Monroe 801, CABA – Laboratorio Droguería Suizo Argentina. Resultado: Se procedió al secuestro de (15) QUINCE CAJAS conteniendo en su interior documentación de interés para la causa, y (01) UN PENDRIVE que también contiene en su interior información de interés para la causa.
- Nordelta Barrio La Isla, lote 6, con el secuestro de U$S 266.000 y $ 7.000.000, el teléfono celular del imputado Emmanuel Kovadivker y su pasaporte.
- Nordelta Lote 180 - Barrio El Golf – Nordelta. PBA. Resultado: No hay moradores.
- Barrio Altos de Campo Grande,Pilar. Resultado dos teléfonos celulares, documentos, billetes de baja denominación y una máquina de contar billetes.
Pedido de detención del denunciante
El abogado Dalbón consideró que Spagnuolo está “en una posición de altísimo incentivo para sustraerse de la justicia, valiéndose de contactos políticos y acceso privilegiado a información sensible”.
Por ello pidió su inmediata detención, al igual que la de los directivos del laboratorio Suizo Argentino. “En efecto, todos los imputados tienen acceso a información clave, redes de contacto y recursos económicos que les permitirían manipular, destruir o alterar pruebas”, advirtió el letrado.
