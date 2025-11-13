El expresidente de Fiat habló de Javier Milei y de la gente del conurbano: narcos, ladrones y "planeros"

Para el empresario, la clave de esa reforma debe ser que permita “mucho más fácil rotar la gente (que trabaja), como en todo el mundo que funciona”; es decir, facilitar los despidos de asalariados para “rotarlos” a gusto del empleador.

Vinculado a la flexibilización de las relaciones laborales, Rattazzi se refirió “la gente que vive en el cordón del Gran Buenos Aires, que toda la vida les enseñaron que su vida era narcotráfico o robar o un plan… Ahora van a tener la posibilidad de trabajar”, sentenció el expresidente de Fiat, para quien en el conurbano nadie trabaja: son todos narcos, ladrones o “planeros”.

cristiano rattazzi