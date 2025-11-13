El expresidente de Fiat habló de Javier Milei y de la gente del conurbano: narcos, ladrones y "planeros"
Cristiano Rattazzi afirmó que a los bonaerenses "toda la vida les enseñaron que su vida era narcotráfico o robar o un plan” y abogó por la reforma laboral.
El empresario Cristiano Rattazzi estuvo presente en la 31° Conferencia Industrial de la UIA que se desarrolló este jueves en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), y al finalizar el encuentro ratificó su apoyo a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
“Es impresionante las inversiones que están ahí listas para entrar” al país, declaró a la prensa, precisando “cinco mil millones en minería, Vaca Muerta tiene todavía inversiones extraordinarias, en el campo va a haber una productividad fuertísima y en la industria hay muchas inversiones”.
Sobre las elecciones de medio tiempo realizadas en octubre, habló del “clima destituyente” que, según sus palabras, impulsaba la oposición, y aclaró que con la victoria de La Libertad Avanza “la verdad que estoy mucho más optimista” con relación al futuro.
Ante la consulta de C5N sobre si veía la posibilidad de una reelección de Milei, el magnate ítalo-argentino respondió: “Pienso que sí, pero si no es Milei que sea alguien con esas ideas nuevas de un país sano, abierto, sin inflación, sin devaluaciones”.
Los narcos, ladrones y “planeros” del conurbano, según Rattazzi
Pero al salir del CEC Cristiano Rattazzi no habló solo del futuro económico de la Argentina y el político de Javier Milei, sino también de una ansiada “reforma laboral que es obvio que hay que hacerla”, porque “hay que tener mucha más gente en blanco” en el mercado laboral.
Para el empresario, la clave de esa reforma debe ser que permita “mucho más fácil rotar la gente (que trabaja), como en todo el mundo que funciona”; es decir, facilitar los despidos de asalariados para “rotarlos” a gusto del empleador.
Vinculado a la flexibilización de las relaciones laborales, Rattazzi se refirió “la gente que vive en el cordón del Gran Buenos Aires, que toda la vida les enseñaron que su vida era narcotráfico o robar o un plan… Ahora van a tener la posibilidad de trabajar”, sentenció el expresidente de Fiat, para quien en el conurbano nadie trabaja: son todos narcos, ladrones o “planeros”.
